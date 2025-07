Ovu komediju Split je dugo čekao, a sad konačno dolazi na Teatar uz more

Nastala prema istinitom događaju ova komedija prati dogodovštine dva prijatelja na putu prema zvijezdama. Osvajanje Hollywood san je mnogih, no samo rijetki uspiju. Ipak, krajnji uspjeh nikad ne može biti toliko zabavan kao put koji moraju prijeći.

Naš talentirani glumac Filip Sertić zaista je proveo duži niz godina živeći američki san i okusio na vlastitoj koži kako nije baš lako doći do šansi u Los Angelesu. Iz svih njegovih doživljaja nastala je upravo komedija "Hollywood", njegovo autorsko djelo. Naravno za potrebe kazališta priče su preuveličane s ozbiljnom i isključivom namjerom da vas nasmiju i zabave.

Ne propustite komediju "Hollywood"!

Glumački i redateljski partner u ovom projektu, ali i njegov dugogodišnji prijatelj, Fabijan Pavao Medvešek savršeno se uklopio u "Hollywood". Unatoč brojnim obvezama kojima njihove karijere obiluju od siječanjske premijere "Hollywooda" rado putuju Hrvatskom nasmijavajaći brojnu publiku. Kako sami ističu predstavu najviše čini komičnom upravo mogućnost ljudi da se lako poistovjećuju s njihovom životnom borbom. Pitate se kakve sličnosti imaju naši životi s Hollywoodom? Preživljavanje je i dalje preživljavanje bez obzira na lokaciju, samo na drugom jeziku!

Oni su prijatelji. Oni žele biti glumci. No put do zvijezda je trnovit. Naročito u Hollywoodu. Što sve glumac u usponu mora trpjeti da bi dobio nekakvu ulogu? Koga sve možete sresti u Hollywoodu? Kakvi su zaista Tom Cruz, Brad Pitt i Meryl Streep? Mnogo je nepoznanica i tajni u Hollywoodu, no jedno je sigurno - Fabijan Pavao Medvešek i Filip Sertić nasmijat će vas od srca dok ih zajedno s njima otkrivate.

