Ovo je novi dres hrvatske nogometne reprezentacije

Hrvatski nogometni savez i tehnički partner Nike predstavili su nove dresove hrvatske nogometne reprezentacije, u kojima će Vatreni nastupiti na ovogodišnjem FIFA Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Kanadi, SAD-u i Meksiku

Nova kolekcija objedinjuje bogatu hrvatsku nogometnu tradiciju i suvremene tehnološke inovacije, uz jasnu inspiraciju jednim od ključnih trenutaka nacionalne nogometne povijesti – utakmicom protiv SAD-a 1990. godine, kada je Hrvatska, uoči proglašenja samostalnosti, odigrala prvu utakmicu u novijoj hrvatskoj povijesti. Upravo taj osjećaj ponosa, zajedništva i patriotizma utkan je u dizajn novih dresova.

"Novi dresovi imaju snažnu poveznicu s tom povijesnom utakmicom protiv SAD-a, što uistinu ima veliku simboličnu vrijednost s obzirom na to da smo prošle godine obilježili 35 godina od te nezaboravne utakmice, a ove je godine SAD jedan od domaćina turnira. Važno je čuvati uspomenu na te događaje, utakmice i ljude koji su stvarali povijest hrvatskog nogometa te sam siguran da će igrači i navijači s ponosom nositi ovaj dres, koji još jednom naglašava koliko je hrvatska reprezentacija posebna sa svojim prepoznatljivim kvadratićima", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Prvi dres donosi prepoznatljivi hrvatski uzorak crveno-bijelih kvadratića u profinjenijoj i manjoj izvedbi, inspiriranoj originalnim dizajnom iz 1990., ali prilagođenoj zahtjevima modernog nogometa. Drugi dres donosi tamnoplavu varijantu s toniranim kvadratićima, stvarajući snažan i elegantan vizualni identitet koji nadopunjuje domaću garnituru.

"Iako sam imao sreću 194 puta odjenuti najljepši dres na svijetu, taj trenutak još uvijek mi je poseban i dragocjen jer znam što hrvatska reprezentacija znači svakom hrvatskom nogometašu i našim navijačima. Ovaj dres jako me podsjeća na onaj iz 1990., a svi smo stotinu puta vidjeli te povijesne scene kada je započela ova nevjerojatna priča hrvatske nogometne reprezentacije. Stoga ovaj dizajn doživljavam inspirativnim – podsjeća me na velikane koji su postavili temelje današnjih uspjeha. Dres je moderan, lagan i ugodan za igru, ali najvažnije je što zadržava ono najvažnije – prepoznatljivi hrvatski identitet. Nosit ćemo ga s velikim ponosom, kao i svaki do sada", izjavio je kapetan Luka Modrić.

Poseban detalj na unutarnjoj strani dresa nosi poruku "Obitelj", koja simbolizira zajedništvo reprezentacije, navijača i cijele nacije.

Novi dresovi izrađeni su uz primjenu Nikeove inovativne Aero-FIT tehnologije, koja omogućuje optimalnu ventilaciju i regulaciju temperature tijela u zahtjevnim uvjetima natjecanja. Korištenjem naprednih materijala i procesa recikliranja, dresovi su ujedno dio održivog pristupa proizvodnji sportske opreme.

Novi dresovi dostupni su u službenom online dućanu HNS-a, kao i u prodavaonicama Sport Visiona, pri čemu vrijedi istaknuti da će uz prvi i drugi dres navijači prvi puta moći kupiti i vratarski dres. Crveno-bijeli dres imat će svoju premijeru na terenu 26. ožujka na utakmici protiv Kolumbije, dok će Vatreni novi plavi dres prvi put odjenuti 31. ožujka protiv Brazila, objavio je HNS.

