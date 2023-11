OVO ĆE ZANIMTI SVE IZNAJMLJIVAČE Saznajte kako do direktnih rezervacija i veće zarade: preuzmite BESPLATAN priručnik

Jeste li znali da Hrvatska broji preko 1 243 000 kreveta za turiste? A znate li da je samo u prvih 9 mjeseci ove godine u našoj zemlji ostvareno preko 102 milijuna turističkih noćenja? Stavimo li ove podatke u kontekst površine Hrvatske i broja stanovnika, složit ćemo se da su brojke zbilja impozantne i da one definitivno potvrđuju da smo o turizmu ovisna zemlja. Nalazi li se i vaš apartman u ovoj statistici?

Velike su šanse da je tako, a i ako ne, sigurni smo da ste o ovoj opciji barem razmišljali, jer iznajmljivanje soba, apartmana ili kuća za odmor definitivno je unosan posao, a čini se da će tako i ostati.

Pratimo li statistiku, lako može zaključiti da više nije upitno hoćemo li imati dobar booking za naš smještaj, već glavno pitanje postaje - kako ostvariti što veće prihode od iznajmljivanja?

U vremenu koje je sada definitivno iza nas, dok je Hrvatska još gradila svoj status turistički atraktivne destinacije, uloga turističkih agencija u tome je bila ključna. Tada, 15-ak godina unatrag, nismo ni imali brojne alate za samostalnu promociju i prezentaciju pa je ovisnost o agencijama koje su imale uhodano poslovanje te osiguranu prisutnost na stranim i za nas ključnim emitivnim tržištima bila sasvim logična. O popunjenosti naših apartmana brinuli su neki drugi, što se može činiti lakšim putem, no kada bi se na kraju sezone podvuklo crtu i promatralo zaradu, sigurno bi gorak okus ostavljala spoznaja da smo na bankovni račun mogli položiti i 40-50% više novaca da smo apartman turistima uspjeli prodati sami. Da, toliko su iznosile (a kod nekih iznose i danas) provizije turističkim agencijama za posredovanje u iznajmljivanju smještaja. Razlika je tolika da si samo njome nekada možemo priuštiti, recimo, kompletnu renovaciju apartmana, nekoliko atraktivnih putovanja na daleke destinacije godišnje ili, primjerice, novi automobil! Dobro ste pročitali, NE zaradom od iznajmljivanja, već samo RAZLIKOM koja ostaje agencijama kao provizija.

Hrvatska je danas jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija ne samo Mediterana, već sve više i na globalnoj razini. Lonely Planet ove je godine, povodom obilježavanja 50. obljetnice, objavio popis 50 najboljih svjetskih destinacija u pet kategorija, a u kategoriji top 10 zemalja koje treba posjetiti u 2024. godini svoje je mjesto zauzela i Hrvatska. Kao turistička destinacija apsolutni smo trend i pitanje više definitivno nije hoćemo li prodati apartman, već koliko ćemo od njega zaraditi. A koliko ćemo zaraditi, ovisi o tome kako ćemo ga prodavati. Iznajmljivači pritom danas najčešće partnera pronađu u nekoj (ili nekima) od brojnih platformi putem kojih se danas oglašavaju i prodaju apartmani i drugi oblici smještaja. Provizije koje takvi servisi uzimaju, istina, puno su manje od agencijskih provizija, no daleko su od zanemarivih.

Sagleda li se financijsku sliku malo pomnije, vidjet ćemo da i kod takvog poslovanja na godišnjoj razini iznajmljivači gube zbilja puno novaca. Tu treba dodati i činjenicu da ako je riječ o poslovanju sa agencijama čije središte nije na području naše države, imamo obavezu i plaćanja PDV-a na iznos provizije te još malo dodatne papirologije u našim životima, a kao da ju nemamo dovoljno. Ne čudi stoga što je cilj iznajmljivačima danas što brže i jednostavnije postati samostalni i smještaj prodavati putem vlastitih kanala. Na taj (i jedino na taj) način 100% zarade ostaje iznajmljivaču. Da bi se to postiglo, potrebno je da iznajmljivač ima vlastiti kanal promocije i prodaje, a koliko će u tome dalje uspješan biti, isključivo je na njemu. U moru savjeta, članaka i forumskih rasprava, lako se izgubiti i pomisliti kako je takav proces prekompliciran i nedostižan onima koji nisu informatički ili marketinški stručnjaci. Srećom, nije tako. Svjesni svih tih briga iznajmljivača, mlada ekipa stručnjaka iz brojnih područja, poput IT-a, marketinga, dizajna i prodaje, ponudila je rješenje u obliku priručnika kojemu je svrha pokazati kako doći do direktnih rezervacija i ostvariti najveću zaradu od iznajmljivanja smještaja, bez ikakvih posredničkih provizija ili ovisnosti o drugim kanalima prodaje. Priručnik „Kako do direktnih rezervacija“ nastao je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva stručnjaka koji su na njemu radili, i kao rezultati brojnih istraživanja i analiza o turizmu, trendovima u bukiranju smještaja te mnogih razgovora s privatnim iznajmljivačima koji su dvojbe i poteškoće predstavili iz svoje perspektive.

U ovom priručniku (pazite, najbolji dio tek dolazi!), detaljno su dane upute kako korak po korak doći do vlastitih kanala prodaje, a sve je vrlo jasno sažeto u preciznim, jasnim i preglednim stranicama na kojima ćete pronaći odgovore na zbilja sva pitanja na ovu temu. Dakle, više ne treba tražiti linkove koji će voditi do drugih linkova i tako unedogled, da bismo saznali odgovore na ova pitanja. Sve je na jednom mjestu i nema potrebe za gubljenjem vremena i analizama drugih stranicama. Kroz svojih 30-ak stranica strukturiranih u logična i zanimljiva poglavlja, naučit će vas kako postati manje ovisnim o agencijama, kako komunicirati s gostima, koja je važnost izgradnje vlastitog brenda (i kako!), kako se spasiti od negativnih recenzija, pridobiti stalne goste i još zbilja mnogo toga. A sada, kako smo najavili, slijedi najbolji dio – priručnik je potpuno besplatan! Tako je, dobro ste pročitali, sve upute za iznajmljivače na jednom mjestu dobiti možete u nekoliko klikova mišem, preuzimanjem priručnika sa stranica https://www.apartmanica.com/vodic

Da nije riječ o bilo kakvom materijalu, govori i činjenica o tisućama preuzimanja ovog priručnika koji je već postao „must-have“ štivo uspješnih iznajmljivača i jedno od najtraženijih materijala kada je u pitanju iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor.

Mjesec smo studeni, sezona je iza nas, a bliži nam se vrijeme planiranja one sljedeće. Stoga je upravo sada idealno vrijeme za krenuti promišljati o najuspješnijoj sezoni ikad - onoj koju ćemo pamtiti po direktnim rezervacijama i prihodima koje nismo dijelili s agencijama. Ako još niste, svakako preuzmite svoj primjerak popularnog priručnika „Kako do direktnih rezervacija“, i dobrodošli u klub uspješnih iznajmljivača!