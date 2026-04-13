Ova zemlja strahuje. Možda će i nju netko napasti, i to uskoro...

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je u ponedjeljak da je Izrael možda pronašao "sljedećeg protivnika", nakon Irana.

Fidan je poručio da izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne može "politički opstati bez neprijatelja" te je dodao da je uravnotežena uloga Turske u regiji učinila zemlju metom izraelskog pritiska.

U razgovoru za Anadolu Agency osvrnuo se na Netanyahuove nedavne napade na turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana.

"Netanyahu ima kompleks protiv Erdogana i ne može ga podnijeti. Turski napori za ravnotežu drže regiju na razini na kojoj Izrael ne može srušiti Tursku. Ta situacija ih gura u nestabilnost", rekao je Fidan. Dodao je da su izraelske regionalne politike u potpunoj suprotnosti s turskima na više frontova. "Kada se gleda iz perspektive Sirije, Gaze i Libanona, ekstremističke politike koje je Izrael proširio potpuno su suprotne turskima. Zato i ciljaju Tursku. Erdoganovo vodstvo u svjetskom poretku i turski utjecaj blokiraju iluziju koju Izrael pokušava stvoriti", poručio je.

Erdogan je u nedjelju optužio Izrael za zločine protiv Palestine i Libanona te zaprijetio mogućom vojnom akcijom protiv Tel Aviva. Naglasio je da je zbog napada na Libanon protjerano više od 1,2 milijuna ljudi te osudio zakon o ponovnom uvođenju smrtne kazne koji bi se praktički primjenjivao samo na Palestince. "Moramo biti jaki kako bismo spriječili Izrael da to učini Palestini. Baš kao što smo ušli u Karabah, baš kao što smo ušli u Libiju, učinit ćemo isto i njima", rekao je turski predsjednik. "Ništa nas ne sprječava u tome. Samo moramo biti jaki kako bismo mogli poduzeti ove korake."

Ministar je dan kanije također ponovio upozorenje: "Nakon Irana, Izrael ne može živjeti bez neprijatelja. Vidimo da Netanyahu možda pokušava Tursku odrediti kao novog protivnika".