Otvoren PromoArh 2025: Peto izdanje s rekordnim brojem izlagača oduševilo i najpopularnijeg vlogera

Svečano je otvoren PromoArh, stručni sajam koji okuplja najvažnije predstavnike građevinske industrije i opremanja - projektante, inženjere građevine, distributere, proizvođače, ali i vlasnike kuća za odmor ili one koji će tek početi s gradnjom. Od 17. do 19. rujna porečka dvorana Žatika ugošćava vodeće domaće i strane brendove iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke, Češke i Danske. Zbog velikog interesa izlagača sajam se ove godine proširio na dodatni prostor te se na njemu može naći sve, od montažnih kuća preko bazenske opreme do PVC, ALU i čelične stolarije.

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo, Loris Peršurić istaknuo je da sajam pokazuje kako u gradu ima događanja cijelu godinu. ”Ono što smo uspjeli napraviti u Poreču je da smo produžili turističku sezonu i učinili da grad živi 12 mjeseci, a to smo uspjeli prvenstveno sa sportom van te špice sezone. No nisu zaslužni samo sport i kultura, tu imamo i mnogobrojne sajmove. Možemo slobodno reći da smo po pitanju arhitekture, graditeljstva, dizajna, definitivno centar Istre, a i puno šire. Ovih dana će biti sigurno puno zanimljivih stvari za pogledati, puno poslovnih susreta i sigurno će se moći isklopiti kakav ugovor kao što je to bilo i prijašnjih godina”, istaknuo je Peršurić i zahvalio obitelji Štiković koja Poreč i Istru stavlja na mapu građevinske industrije.

Direktorica sajma Ivana Štiković zahvalila je svim vanjskim suradnicima i partnerima na podršci tijekom svih godina rada. ”Ovogodišnji PromoArh svakako je najveći po broju izlagača, i zato vam zahvaljujemo što ste nam iskazali povjerenje – a nama je to ujedno i predivan poklon za naš mali, tek peti rođendan. Pozitivna energija i vaš entuzijazam za što kvalitetnijim izlaganjem daje nam vjetar u leđa. Još od organizacije prvog sajma vodili smo se željom da Istra i naš grad Poreč postanu mjesto susreta i okupljanja vodećih aktera građevinske industrije – mjesto koje će nuditi stručnost, inspiraciju i poticaj za bolja, inovativna rješenja. Po kontinuiranom rastu i novitetima koje dolazite ponovno pokazati na naš sajam, ponosni smo što PromoArh u samo nekoliko godina ostvaruje taj cilj”, rekla je Štiković.

Stručni dio sajma, Education point, tijekom cijelog trajanja sajma donosi i velik broj predavanja i radionica za koje se uvijek traži mjesto više. ”Voljela bih se zahvaliti i svim sudionicima-predavačima stručnog dijela sajma Education pointa kao i našem dugogodišnjem partneru, Klasteru za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu, nZEB-u, i svim njegovim članovima koji nesebično dijeleći svoje stručno znanje i ove godine kroz Outdoor & Građevinski upotpunjuju važnost ovakve manifestacije”, dodala je Štiković.

Veliku pozornost ove godine već je izazvala gradnja održive kuće koja će se odvijati uživo na vanjskom dijelu sajma. Zainteresirani će na licu mjesta moći pratiti napredak i educirati se o strukturi, elementima i čimbenicima na koje treba paziti prilikom gradnje. Uz Klaster nZEB.hr koji stoji iza cjelodnevnog stručnog programa, edukacije i radionice održavat će se tijekom cijelog trajanja PromoArha. Posjetitelji će u srijedu doznati kako pomiriti umjetnu inteligenciju s pravnim okvirom u svijetu koji se ubrzano digitalizira dok će se društvo arhitekata Istre pak vratiti u prošlost i istražiti pristupe oblikovanju kroz povijest. Naposljetku će se održati prezentacije izlagača o sustavima za trajnu zaštitu balkona i terasa. Prezentacije će izlagači održati i u četvrtak i to o važnosti pravilnog projektiranja i izvedbe dilatacijskih naprava u građevinskim objektima, kao i o učinkovitosti sustava klimatizacije i dizalica topline.

U Poreču je Hrvatsku komoru arhitekata predstavljala predsjednica Područnog odbora Istra Nada Orbanić-Sapundžić koja je istaknula važnost sajma za arhitekte. ”Vidi se poboljšanje iz godine u godinu i sviđa mi se sve veći međunarodni karakter. Nama arhitektima je jako bitno da smo u trendu, bitno nam je stručno usavršavanje što smo dužni napraviti. Zahvalila bih se organizatoru i izlagačima, jer imamo interakciju uživo što je za našu struku jako bitno. Naglasila bih još da je izvrsnost arhitekture jako važna za očuvanje okoliša. Živjeti u zdravoj i kvalitetnoj zgradi znači biti veseo i zadovoljan, a to znači biti sretan i zdrav”, poručila je Orbanić-Sapundžić.

Na otvorenju je veliku pažnju posjetitelja izazvao gost iznenađenja, poznati američki vloger Justus Reid, čija renovacija napuštene kućice u Zagorju postala predmet pažnje milijuna gledatelja iz cijelog svijeta.

Organizator sajma PromoArh je Studio 053 iz Poreča, koji je od svog osnutka 1989., zaslužan za organizaciju mnogobrojnih sajamskih, kulturno-zabavnih, sportskih te kongresnih manifestacija na području Istre. Sajmu su podršku dali Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Istarska županija, dok je Grad Poreč sponzor sajma. Za sve dodatne informacije posjetite službenu web stranicu PromoArha.