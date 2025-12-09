Otvoren je novi Stanić Diskont u Kaštel Gomilici

Stanić Diskont otvorio je novu prodajnu poslovnicu u Kaštel Gomilici, na adresi Dr. Franje Tuđmana 285A, koja kupcima donosi još bogatiji izbor prehrambenih proizvoda i unaprijeđeno iskustvo kupnje.

Blagdansko razdoblje idealan je trenutak za posjet ovoj novootvorenoj trgovini, jer su povodom otvorenja pripremili odlične akcije, posebne pogodnosti i ekskluzivne popuste. Uz prošireni asortiman, kvalitetne proizvode i atraktivne ponude, novi diskont postaje pravo mjesto za vaše blagdanske pripreme.

Dođite, istražite novi Stanić Diskont i iskoristite odlične prilike. Aktualni katalog možete prelistati OVDJE.

Diskont će raditi od ponedjeljka do petka od 07h do 20h, subotom od 08h do 17h.

Vidimo se u Kaštel Gomilici!