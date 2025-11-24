Otvoren je natječaj za 100 novih radnih mjesta!

Uglešić Health and Care Group Dugopolje u sastavu Dopamin d.o.o., Uglešić Senior d.o.o. I Uglešić Poliklinika d.o.o. objavljuju natječaj za zapošljavanje koji će biti otvoren u razdoblju od 25.11.2025. do 25.12.2025.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate da pogledaju detaljan natječaj, koji je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te da se prijave za otvorene pozicije. https://burzarada.hzz.hr/.

U tražilicu upišite UGLEŠIĆ kako biste vidjeli sva otvorena radna mjesta.

Ako želite postati dio našeg tima, pošaljite nam svoj životopis i, po potrebi, dodatnu dokumentaciju na e-mail adresu: natjecaj@uglesichealthandcare. hr.

- Sve prijave koje zaprimimo nakon 25.12.2025. neće biti uzete u obzir.

- S kandidatima koji udovoljavaju uvjetima za radna mjesta razgovori će biti obavljeni do kraja siječnja 2026.

- Otvaranje prvog zdravstveno - socijalnog centra u ovom dijelu Europe na preko 11,000 m2 Uglešić Health and Care Group predviđen je za travanj 2026.

Više o samom centru možete naći na: https://www. uglesichealthandcare.hr/.

Radujemo se Vašoj prijavi i novim mogućnostima koje možemo zajedno postići! Postanite i Vi dio UGLEŠIĆ HEALTH&CARE GROUP!