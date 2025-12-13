Otvoren je Amaris Esthétique – novi centar za zdravlje, mršavljenje i oblikovanje tijela u Splitu

U Splitu je svečano otvoren Amaris Esthétique, centar koji spaja fizioterapiju, terapijske metode, mršavljenje i oblikovanje tijela. Iza ovog projekta stoji Marina Kutleša, fizioterapeutkinja, koja je svoje dugogodišnje iskustvo u manualnom radu i zdravlju tijela pretočila u prostor posvećen stvarnim, dugotrajnim rezultatima i boljoj kvaliteti života klijenata.
Amaris Esthétique posebno se ističe svojim programima mršavljenja i oblikovanja tijela, uključujući poznatu metodu Manuela Shala, intenzivnu limfnu i modelirajuću tehniku koja potiče detoksikaciju, ubrzava metabolizam, uklanja zadržavanje tekućine i vidljivo oblikuje tijelo. Kroz stručni fizioterapijski pristup, ova metoda klijentima donosi i estetske i zdravstvene koristi.
U centru se provodi i laser za trajno uklanjanje dlačica, kao i tretmani lica usmjereni na dubinsko čišćenje, hidrataciju i obnavljanje kože, uz individualne protokole za svaki tip kože.
Veliki ponos centra je stručna suradnja s magistrima fizioterapije Frankom Žanetićem i Josipom Bekavcem, čija prisutnost Amaris Esthétiqueu daje dodatnu medicinsku i terapijsku vrijednost. Njihova ponuda uključuje širok spektar visoko učinkovitih metoda:
– Manipulacija kralježnice – za povećanje pokretljivosti, smanjenje bolova i uspostavljanje ravnoteže lokomotornog sustava.
– Manualna terapija – ciljano rješavanje bolova, blokada i mišićno-skeletnih disfunkcija.
– Manualna masaža – tretmani koji opuštaju napetosti, poboljšavaju cirkulaciju i ubrzavaju oporavak.
– Sportske terapije – rad sa sportašima i rekreativcima, prevencija ozljeda i ubrzavanje povratka funkciji.
– Cupping terapija,
– Dry needling,
– Hidžama.
Ova snažna fizioterapijska suradnja stvara cjelovit pristup tijelu – od terapije, preko mršavljenja i limfnih tehnika, do funkcionalnog oporavka.
„Kao fizioterapeutkinja, željela sam stvoriti mjesto gdje se tijelo promatra cjelovito – gdje se radi na funkciji, zdravlju, ali i na osobnom osjećaju lakoće i zadovoljstva. Amaris Esthétique je spoj stručnosti, iskustva i istinske brige o čovjeku”, naglasila je vlasnica Marina Kutleša.
Amaris Esthétique tako postaje nova adresa u Splitu za sve koji žele poboljšati svoje zdravlje, smanjiti bolove, transformirati tijelo, potaknuti metabolizam, njegovat kožu i osjećati se bolje – iznutra i izvana.
Amaris Esthétique nalazi se na adresi Makarska 40, Split.
Za sve informacije i narudžbe dostupni smo na kontakt broj 095 361 3775, a novosti, rad i atmosferu iz centra možete pratiti na Instagram profilu.
