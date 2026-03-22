Otkrivena Modrićeva nova plaća. Cifru ni zamisliti ne možete

Budućnost Luke Modrića u dresu Milana još uvijek "visi" u zraku, no među čelnicima milanskog kluba postoji sve veći optimizam kako će osigurati produljenje ugovora s kapetanom Vatrenih, piše Tuttosport, prenose Sportske novosti.

Razlog? Naime, Modrić je večer četvrtka proveo u društvu Iglija Tarea, sportskog direktora Rossonera kojemu je pripisan i velik dio zasluga za dovođenje "Maestra" na San Siro. A prema svemu sudeći, tema novog ugovora bila je neizbježna...

Kako otkrivaju Talijani, već je poznata ponuda s kojom Milan namjerava uvjeriti Modrića u ostanak na sjeveru Italije. Pišu kako je spremna ponuda od 4,5 mil. eura godišnje, uz dodatne bonuse, istaknuvši i kako hrvatskom veznjaku zasigurno "novac nije glavna stvar". Primjerice, Modrićeva plaća ove je sezone prema dostupnim informacijama nešto manja od 6,5 mil. eura bruto, odnosno oko 3,5 mil. eura neto.

Svoj blagoslov, pišu Talijani, već je dao i trener Max Allegri.

- Modrić je primjer svima. Vidjeti 40-godišnjaka s tolikom strašću i ljubavlju prema onome što radi je nevjerojatno. On potiče entuzijazam i pozitivu. Budućnost? Nisam razgovarao s njim o tome, klub i direktor će to riješiti, ovisit će o Luki - pričao je trener Milana.