Ostatak života – monodrama na daskama Gradskog kazališta mladih

Monodrama Ostatak života autorski je projekt izvođačice, autorice i umjetnice Lade Bonacci, realiziran u suradnji s dramatičarkom i dramaturginjom Doroteom Šušak.

Predstava predstavlja svojevrstan nastavak već prepoznatljivog izvedbenog glasa i autorskog potpisa Lade Bonacci, koja je i u svojim dosadašnjim projektima – osobito u kazališnoj predstavi Zadnja prije nego odem – otvarala pitanja egzistencijalne posvećenosti stvaranju, tretmana tijela i tjelesnosti u izvedbi, kao i granica same ideje da krajnji smisao i besmisao života možemo izložiti sublimnosti, humoru i ludičkom kapacitetu izvedbe.

Tematsko polazište ove kazališne predstave jest autobiografski događaj iz života autorice – odluka o upisu autoškole u četrdesetoj godini života. Komparirajući iskustvo vožnje, učenja i polaganja ispita s procesom psihoterapije, Bonacci s publikom dijeli trenutke preispitivanja, muke, osjećaja nedostatnosti, ispunjenja, ali i povremene ekstaze.

Na tom se putu izmjenjuju sva godišnja doba – gotovo dvaput. Nakon dva ljeta i dvije zime izvođačica postaje vlasnica vozačke dozvole, ali i spoznaje da emocionalno oslobođenje ne može biti produkt vanjske validacije, eksternog poticaja ili dostignuća. Nikakva društvena dozvola, poručuje, ne može garantirati približavanje samoj sebi.

Ostatak života počinje ondje gdje prestaje ideja nužnosti ispunjenja i prilagodbe društvenim očekivanjima, kao i ideja o univerzalnosti smisla ljudskog iskustva.

Predstavu Ostatak života autorice i izvođačice Lade Bonacci možete pogledati ove srijede, 22. listopada 2025., s početkom u 20 sati u Gradskom kazalištu mladih. Ulaznice po cijeni od 12 € mogu se kupiti ili rezervirati na blagajni GKM-a (telefon: 021/344-979 ili 099/360-9009) te na www.gkm.hr

.