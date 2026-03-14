Omiljeni mjuzikl "Mi o vuku" stiže u Kaštela i Makarsku

Jedan od najomiljenijih dječjih mjuzikala u Hrvatskoj, “Mi o Vuku”, ponovno stiže pred najmlađu publiku u Dalmaciju. Nakon brojnih rasprodanih izvedbi diljem zemlje, ovaj veseli i edukativni mjuzikl gostovat će 20. ožujka u Apfel Areni u Makarskoj te 21. ožujka u Kulturnom centru Kaštela.
“Mi o Vuku” rijetka je kazališna izvedba za djecu koja već godinama puni dvorane i oduševljava najmlađe gledatelje. Kroz zabavnu priču, glazbu i puno humora, mališani upoznaju dobro poznati lik vuka na potpuno drugačiji način.
U koprodukciji KD “Vatroslav Lisinski” i B GLAD produkcije, ovaj izvanredni mjuzikl za djecu odigran je više od stotinu puta u dvoranama diljem Hrvatske. U svakoj izvedbi glumci i pjevači Bojan Jambrošić i Manuela Svorcan svojim talentom, energijom i velikim srcem osvajaju publiku, pretvarajući svaku predstavu u nezaboravno kazališno iskustvo za najmlađe.
Predstava donosi pregršt pjesme, smijeha i interakcije s publikom. Upravo zato “Mi o Vuku” već godinama slovi za jedan od najuspješnijih i najgledanijih dječjih mjuzikala na domaćoj kazališnoj sceni.
Roditelji koji traže kvalitetan i zabavan kulturni sadržaj za svoju djecu imat će jedinstvenu priliku povesti svoje mališane na predstavu koja spaja glazbu, glumu i edukativnu poruku – i koja će, bez sumnje, izmamiti osmijehe na licima cijele obitelji.
Ne propustite priliku za kazališnu avanturu koju djeca pamte!
Je li zli vuk zaista pojeo bakicu, tri praščića i sedam kozlića?
Ili je možda Crvenkapica pod prevelikim utjecajem društvenih mreža i televizije?
„Mi o vuku“ donosi suvremeni pogled na klasične priče i kroz obilje smijeha, zarazne songove i duhovite dijaloge potiče ono najvažnije – kritičko razmišljanje.
Kad se Crvenkapica i Vuk napokon sretnu licem u lice, otkrit će se prava istina!
Ova originalna glazbena predstava:
- potiče kreativnost i toleranciju
- govori o prijateljstvu, povjerenju i važnosti komunikacije uživo
- zabavlja i djecu i odrasle
Hoće li se Vuk i Crvenkapica pomiriti?
Mogu li neprijatelji postati prijatelji?
Dođite i saznajte u mjuziklu „Mi o vuku“!
ULAZNICE i REZERVACIJE:
INFO: 091 795 7260
KAŠTELA:
ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr
Benzinske postaje PETROL i CRODUX
Blagajna KC Kaštela: na dan izvedbe od 10 do 11 sati
MAKARSKA:
ONLINE na shop.adriaticket.com