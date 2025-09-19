Olimpijski sport i vrhunska zabava: Upišite dijete na "Break dance" u kultnom splitskom plesnom klubu

Tvoj mališan ne može stajati mirno kada zasvira glazba? Tražiš ples koji nije samo hobi, nego i sport, umjetnost i način života? Break dance, službeno priznat olimpijski sport, upravo to nudi – a Split ima poznati klub specijaliziran baš za ovu jedinstvenu plesnu disciplinu. Plesni klub D’N’F pokrenuo je upise i poziva sve roditelje da djeci pruže priliku otkriti ritam, pokret i akrobatiku u najdinamičnijem plesnom stilu današnjice.

Ples koji gradi samopouzdanje i kondiciju

Break dance je puno više od običnog plesa. On spaja ritam, glazbu i akrobacije, razvija snagu, fleksibilnost, koordinaciju i izdržljivost – ali sve kroz zabavu i kreativno izražavanje. Djeca koja plešu break dance stječu samopouzdanje, osjećaj za scenu i zajedništvo. To je ples koji jednako oduševljava dječake željne izazova i natjecanja, ali i djevojčice koje traže energičan i drugačiji stil.

Olimpijski sport i prilika za natjecanja

Od 2024. godine break dance je postao olimpijski sport, a to znači da djeca i mladi koji se uključe danas imaju priliku sutra nastupati na svjetskoj sceni. Plesni klub D’N’F jedini u Splitu vodi djecu kroz taj put – od prvih koraka na podlozi do sudjelovanja na natjecanjima i nastupima. Treneri s dugogodišnjim iskustvom pomažu mladim plesačima da razviju vlastiti stil i timski duh, pripremajući ih za plesne evente i izazove koji ih očekuju.

Upisi su otvoreni – postani dio jedinstvene zajednice

Upisi u Plesni klub D’N’F upravo traju, a treninzi se održavaju u dvorani na adresi Šižgorićeva 20. Grupa za djecu od 1. i 2. razreda trenira ponedjeljkom i srijedom od 18:45, dok starija djeca (od 3. razreda naviše) imaju treninge ponedjeljkom i srijedom od 19:30 te petkom po dogovoru.

Ako želite svom djetetu pružiti priliku da kroz glazbu, ples i sport razvija kreativnost i snagu, upišite ga u jedini klub u Splitu koji nudi ovu posebnu priliku. Break dance nije samo ples – to je stav, kultura i zajedništvo koje se pamti.

Više informacija dostupno je na stranici www.dnf.hr ili na broj mobitela 091 475 1188.