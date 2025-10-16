Okusi Italije stigli su Stanić Diskonte

Ovog listopada zaplovite u svijet mirisa i okusa Italije! Zavirite u novi katalog Stanić diskonta i prepustite se čarima talijanske kuhinje!

Na policama Stanić diskonta čekaju vas originalne talijanske delicije: od mirisne kave koja budi osjetila, autentične tjestenine i bogatih umaka, do sireva ali i do svega što vam je potrebno za savršenu pizzu kod kuće.

Iz ponude izdvajamo: Lavazza kava u zrnu Crema E Aroma 21,99 € (1 kg), Segafredo kava mljevena 3,19 € (225 g), Barilla Penne Rigate snižena 20%, 1,99 € (1 kg), Zanetti extra tvrdi sir snižen 30%, 3,49€ (200 g), Rummo njoki sniženi 20%, 1,99 € (500 g), Aceto balsamico 2,49 € (500 ml), Kapari u octu 4,99 € (720 ml), Mutti pelati 1,49 € (400 g), Wewalka tijesto za pizzu 1,39 € (400 g) i još puno toga.

U sklopu ove posebne ponude možete pronaći i brojne novitete, među kojima se posebno ističe Rummo tjestenina – pravi dragulj talijanske tradicije. Ono što Rummo tjesteninu čini posebnom jest njezin jedinstveni proces izrade, “Lenta Lavorazione”, koji osigurava da tjestenina zadrži savršenu teksturu i okus te da uvijek bude al dente, baš kao u pravoj talijanskoj trattoriji.

Bilo da želite pripremiti jednostavnu večeru s aromatičnim umakom od rajčice, bogati ručak s parmezanom i svježim bosiljkom ili desert s mascarponeom koji će oduševiti vaše goste – katalog Stanić diskonta donosi sve što vam treba za putovanje kroz okuse Italije.

Ne propustite priliku otkriti nove favorite i obnovite zalihe omiljenih proizvoda – ponuda traje do 29. listopada.

Prelistajte katalog Stanić diskonta i započnite svoje kulinarsko putovanje kroz Italiju već danas!

Vidimo se u Zagrebu, Karlovcu, Grabovcu, Koprivnici, Bjelovaru, Čakovcu, Opatiji, Rijeci, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Požegi, Poreču, Vodnjanu, Umagu, Puli, Labinu, Medulinu, Rovinju, Zadru, Biogradu na moru, Trogiru, Šibeniku, Vodicama, Dubrovniku i Starom Gradu na Hvaru.

Više na www.diskont.hr