Ogroman interes za pedijatrijskog dermatologa u Splitu

Nakon višedesetljetnog čekanja, Split je dobio dermatologa kojem je uža specijalizacija pedijatrijska dermatovenerologija, a interes roditelja već je premašio očekivanja. Nakon što je nedavno objavljeno kako će dr. Josip Zekić redovito dolaziti u splitsku Burow Clinic, gotovo svi dostupni termini popunjeni su u rekordnom roku.

Dr. Zekić, koji iza sebe ima deset godina rada u zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti i vlastitu uspješnu kliniku, sada će redovno primati male pacijente i u Splitu. Time je postao jedini pedijatrijski dermatolog trenutačno dostupan u našem gradu, što je roditeljima na jugu Hrvatske donijelo ogromno olakšanje.

„Velik interes pokazuje da je ovakva usluga bila itekako potrebna. Do sada su roditelji najčešće morali putovati u Zagreb ili mjesecima čekati pregled, a sada stručnu pomoć mogu dobiti u svom gradu.“ – kaže dr. Zekić te dodaje kako se roditelji najčešće javljaju zbog atopijskog dermatitisa, ekcema, alergijskih reakcija, bradavica te akni u adolescenata, ali i zbog redovitih pregleda madeža kod djece. Upravo je pravodobna dijagnoza, naglašava, ključ uspješnog liječenja.

„Dječja koža nije koža odraslih. Ona je tanja, osjetljivija i reagira drugačije. Mnoge bolesti izgledaju drukčije kod djece nego kod odraslih, pa ih treba znati prepoznati na vrijeme. Zbog toga je specijalizacija u pedijatrijskoj dermatologiji toliko važna.“

Osim što liječi najmlađe, dr. Zekić se u Burow Clinic bavi i općom dermatologijom te spolno prenosivim bolestima. No, interes za dječje preglede, kaže, trenutno je najveći:

„Već nakon prvog mog dolaska broj upita višestruko je premašio dostupne termine pa smo morali uvesti dodatne. Roditeljima je važno da mogu brzo doći na pregled, bez dugih čekanja, a jednako im znači što usputno mogu obaviti i svoj pregled, diskretno te uz najmoderniju opremu. “

Burow Clinic već najavljuje kako će, zbog velikog interesa, osigurati i dodatne termine za pregled djece:

„Za sve informacije i narudžbe roditelji nam se mogu obratiti putem naše web stranice, društvenih mreža ili telefonski, ali moram napomenuti kako se termini popunjavaju brzo. Svakako, željeli smo u Splitu omogućiti roditeljima i djeci ono što do sada nije postojalo, brzu, stručnu i personaliziranu dermatološku skrb. Drago mi je da su to građani prepoznali.“ – poručila je Maja Burow, vlasnica i menađžerica klinike.