Ogrlice sred kanjona rijeke Krke

Do Roškog slapa, drugog najposjećenijeg slapa Nacionalnog parka „Krka“, i njegovih Ogrlica može se doći besplatnim autobusom koji organizira JU „NP Krka“, a polazi s parkirališta u Laškovici i Bogatiću Miljevačkom. Preporučujemo posjet tijekom jutra kako biste izbjegli poslijepodnevne gužve.

Prostor Roškoga slapa, na srednjem toku rijeke Krke, jedan je od najslikovitijih i prirodnim vrijednostima najbogatijih dijelova Nacionalnog parka „Krka“. Ovaj slap, šesti po redu od njezina izvora, prepoznatljiv je po dugoj sedrenoj barijeri s brojnim srebrnkastim kaskadama zvanim Ogrlice. Glavni slap obrušava se u Visovačko jezero stvarajući impresivan prizor u kojem se spajaju snaga vode, mir prirode i iznimna bioraznolikost. Ovo područje dom je vidre, potočne pastrve, barske kornjače i divlje mačke, te brojnih endemskih biljnih vrsta, koje pridonose njegovoj posebnosti.

Zbog bajkovite ljepote i različitih prirodnih fenomena, Roški slap omiljeno je odredište istinskih zaljubljenika u prirodu. Meditativno žuborenje vode u vodenicama ili pogled s vidikovaca iznad riječnog kanjona osvajaju jednako one koji u prirodi traže mir i one željne avanture. Do Roškoga slapa može se doći kolnim cestama iz smjera Šibenika, Skradina i Drniša, a tijekom ljetnih mjeseci posjetiteljima je na raspolaganju i besplatni prijevoz autobusom koji prometuje kružnom linijom Laškovica – Roški slap – Bogatić Miljevački – Stinice. S tih lokaliteta autobus polazi svakog sata od 10 do 18 sati, jedino sa Stinica polazi u 13 i 16 sati. Zahvaljujući toj liniji posjetitelji se mogu lako i bezbrižno kretati između tih lokaliteta bez potrebe za parkiranjem uz cestu jer su im osigurana besplatna parkirališta u Laškovici i Bogatiću. Korištenjem tih parkirališta smanjuju se gužve na samom lokalitetu i omogućuje neometano kretanje vozila preko Roškog slapa županijskom cestom.

Od travnja do listopada do Roškog slapa može se doći i brodom. Organizirani izlet, brodom koji polazi sa Skradinskog buka, uključuje posjet otoku Visovcu i razgledavanje Roškog slapa u trajanju od sat i pol. S Roškog slapa polaze izletnički brod koji plovi uzvodno do srednjovjekovnih utvrda Nečven i Trošenj i elektrobrod koji plovi nizvodno do otoka Visovca.

Ljubiteljima prirode i aktivnog boravka na otvorenom posebno je atraktivna poučno-pješačka staza Stinice – Roški slap – Oziđana pećina, duga 8,5 km. Ta staza prolazi uz kanjon Krke, sve do prapovijesne Oziđane pećine, lokaliteta važnog i speleolozima i arheolozima, jedine špilje u Parku otvorene za posjećivanje, do koje vodi 517 drvenih stepenica položenih uz stijenu.

Roški slap nije samo prirodni fenomen, već i prostor bogate kulturnopovijesne baštine. Ljudi su na ovom području živjeli još u pretpovijesno doba, o čemu svjedoče nalazi stari osam tisuća godina. Tu se nalaze ostaci rimskog mosta i srednjovjekovne utvrde Kamičak, vidikovac Rogovo, nazvan prema nekadašnjoj utvrdi po kojoj Roški slap nosi ime, i stare vodenice, koje su obnovljene kao gospodarski i etnografski spomenici s prikazom starih zanata i načina života na Krki.

Ulaznica za Roški slap uključuje i pristup ostalim lokalitetima na području srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke, kao što su novootvoreni Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama, Manojlovački slap, Burnum i Eko kampus „Krka“ u Puljanima. Ulaznica za odrasle od lipnja do kraja rujna stoji 20 eura, dok studenti i djeca od sedam do osamnaest godina plaćaju 12 eura. Za djecu do sedam godina ulaz je uvijek besplatan.

Roški slap jedinstven je spoj prirodne ljepote, bogate povijesti i zanimljivih kulturnih sadržaja, što ga čini savršenim odredištem za sve posjetitelje bilo da traže miran boravak u prirodi bilo kulturnopovijesni doživljaj bilo aktivnu avanturu. Detaljne informacije o Roškom slapu i mogućnostima njegova obilaska mogu se naći na službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama Nacionalnog parka „Krka“.