ODREDIŠTE ZA DUŠU Skradin: Festivalom rižota slavi se usporenost i tradicija

Skradin je jučer bio domaćin jedinstvenog stručnog skupa „Rižot – tradicija, inovacija i budućnost“ u sklopu 2. Skradinskog festivala rižota i načina života koji je stavio naglasak na gastronomsku baštinu, tradiciju i autentičnost. U fokusu događaja bio je skradinski rižot, ali i šira priča o očuvanju sporijeg tempa života i bogatstva lokalne tradicije.

Skup je počeo svečanim potpisivanjem Povelje o suradnji između Grada Skradina i Grada Kočani iz Sjeverne Makedonije, čime je započela suradnja dviju regija koje veže jedna namirnica – riža. Gradonačelnik Skradina, Antonijo Brajković, naglasio je kako skradinski rižot, sa svojom pripremom koja traje i do 12 sati, predstavlja suprotnost današnjem brzom stilu života. On je, kako kaže, oličenje onoga što Skradin želi zaštititi: usporenost, predanost i život po mjeri čovjeka.

Venko Krstevski, v.d. gradonačelnika Grada Kočana istaknuo je kako im je pozivom na sudjelovanje na Skradinskom festivalu rižota iskazano veliko poštovanje, te pružanje ruke pomoći njihovom gradu u teškim vremenima. „Dobro je da znamo da imamo prijatelje, ovo nam puno znači jer smo dobili energiju da prebrodimo cijeli taj proces i to je jako velika pomoć. Ovo prijateljstvo koje sada započinjemo njegovat ćemo godinama i nadograđivati u svim segmentima i nadam se da će u bliskoj budućnosti delegacija Skradina našem gradu prenijeti iskustvo o ovom divnom festivalu kojega organizira“, rekao je Krstevski.

"Ovaj festival je ostvarenje dugogodišnjeg sna Skradina i Skradinjana. Na najbolji mogući način njime želimo prezentirati naš gastronomski vrhunac, a to je skradinski rižot.

Gastronomija je ključni dio kulture i najbolji način za spajanje turizma i doživljaja destinacije. Zato nam je izuzetno drago što po drugi put zaredom organiziramo Festival rižota i načina života, te što možemo predstaviti tako estetski i kulinarski vrijedno jelo kao što je skradinski rižot.“, naglasio je Brajković.

Dodao je kako mu je posebno drago što su u Skradinu po prvi put prijatelji iz makedonskog grada Kočani, jednog od najvećih europskih proizvođača riže. „Vjerujem da je ovo početak prekrasnog prijateljstva i suradnje na području turizma, kulture i gastronomije, te da će današnji dogovor pozitivno utjecati na naše buduće odnose.", zaključio je gradonačelnik.

Direktorica Turističke zajednice Grada Skradina, Bernarda Marasović, opisala je Skradin kao destinaciju "za napuniti baterije", gdje se tradicija i mir isprepliću s bogatom poviješću, netaknutom prirodom i gastronomijom. Sličnu je priču o riži ispričao i Goce Manev iz Grada Kočani, predstavljajući kočansku rižu – prvi makedonski brendirani poljoprivredni proizvod. Ova riža, koja se uzgaja još od 16. stoljeća, temelj je poznatih makedonskih slatkih jela, sutlijaša i lapa s makom.Martina Pernar Škunca, predsjednica Udruge proizvođača paškog sira, govorila je o paškom siru, soli i janjetini i festivalima koji su posvećeni njima.

U raspravi o gastronomiji bez granica sudjelovali stručnjaci poput Jure Galića iz Hrvatske turističke zajednice i Majde Jakše iz Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije te Dragica Lukin, članica Hrvatske kulinarske akademije i Odbora za edukacije Svjetske kulinarske akademije, međunarodni sudac. Na skupu je predstavljen i projekt "Ajmo lokalno", čija je voditeljica Irena Ateljević istaknula važnost podrške lokalnim proizvođačima.

Festival je ponudio posjetiteljima priliku da, osim u legendarnom skradinskom rižotu, uživaju i u brojnim drugim inačicama tog jela, potvrđujući da je riža ne samo namirnica, već i simbol bogate kulturne baštine.

Skradinski festival rižota i načina života organiziraju: Grad Skradin, Turistička zajednica grada Skradina i Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo“, pokrovitelji su Ministarstvo turizma i sporta te Ministarstvo poljoprivrede, a partneri su: Hrvatska turistička zajednica, Grad Kočani, Nacionalni park Krka, Turistička zajednica Šibensko – kninske županije, Šibensko – kninska županija, HEP, Hrvatske šume, Hrvatski otočni proizvod, ŠibenikIN, Radio Šibenik i Radio Ritam.