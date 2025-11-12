Odlična vijest za obožavateljice Narcisa Rodrigueza

Nova doza svjetlosti, otkrivajući bit smirenosti: opuštajući odjek vaše duše. Dopušta da vaš unutarnji sjaj zasja i otkriva vaš magnetizam.

Priča o mirisima Narcisa Rodrigueza započela je s mošusom. U mladosti je Rodriguez dobio bočicu rijetkog egipatskog mošusnog ulja koje je postalo njegov osobni potpis – olfaktorni autogram, nošen poput talismana. Ova priča o mošusu inspirirala je revoluciju u modernom mirisu.

Taj dragocjeni mošus postao je temelj For her toaletne vode, mirisa koji će po prvi put prenijeti dizajnerovu prepoznatljivu estetiku bezvremenske elegancije u miris

Miris hvata suštinu nježnosti kroz nježne gornje note, meko cvjetno srce i senzualnu bazu. Kako se miris otvara, bijeli aldehidi pojačavaju akord đurđevka, cvijeta svježeg, blistavog i zelenog mirisa.

Ovaj akord budi srce bijelog cvijeća, stapajući mekoću nota pamuka sa živim akordom cvijeta karanfilića i toplinom apsoluta cvijeta naranče.