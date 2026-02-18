Odlična doza smijeha stiže u Vodice i Trogir: Konstantin Haag i Faris Pinjo u komediji "Džaba je najskuplje"

Nakon što su već više puta oduševili publiku diljem Hrvatske, omiljeni glumački dvojac Faris Pinjo i Konstantin Haag ovog vikenda stižu u Vodice i Trogir s izvrsnom i hvaljenom komedijom „Džaba je najskuplje“.

Ova dinamična krimi-komedija nastala je prema motivima teksta „Majstor“ maestralnog Vanča Kljaković, a u produkciji B GLAD Produkcije dobila je sasvim novo, suvremeno i iznimno duhovito ruho.

Publika će imati priliku uživati u predstavi:

20. veljače u 20 sati – Kulturni centar Vodice

21. veljače u 20 sati – Kantun kulture

Uz izvrstan predložak i sjajnu režijsku razradu, posebnu čar predstavi daju dinamični i simpatični Haag i Pinjo, čije izvedbe nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. U tren oka uvlače publiku u nesvakidašnju situaciju kakva se na ovim prostorima nije dogodila desetljećima – prerevni majstor koji se jednostavno ne da otjerati i neprestano izmišlja nove poslove. A kad majstor ne želi otići, situacija postaje – blago rečeno – sumnjiva.

Mladi sveučilišni profesor i pisac Petar (Konstantin Haag) nalazi se u najtežem razdoblju svog života: usred razvoda, bez posla i u kreativnoj blokadi. Kada pomisli da ne može gore, slučajno upoznaje majstora Božu (Faris Pinjo) – iako se s pravom možemo zapitati upoznajemo li majstore ikada baš slučajno. A Božo? On je više od običnog majstora – on je majstor za sve. Baš sve!

Uz napetu radnju, stalne obrate i obilje humora, „Džaba je najskuplje“ donosi večer ispunjenu smijehom i vrhunskom glumačkom energijom. Uigrani dvojac ostavlja srce na pozornici, a publika iz dvorane izlazi s osmijehom.

ULAZNICE

Info i rezervacije: 091 795 7260

Online:

www.teataruzmore.com

www.entrio.hr

Prodajna mjesta:

Vodice:

PM Vodice, Magistrala

blagajna KC Vodice od 19 sati na dan predstave

Trogir:

Kairos Travel Trogir

blagajna dvorane Kantun kulture svaki dan od 17-20 sati