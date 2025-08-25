Close Menu

Odgađaju se izvedbe komedije "Rulet" u Rogoznici, Šibeniku i Splitu

Novi datum ovih izvedbi bit će poznat uskoro

Zbog ozljede glumice odgađaju se izvedbe komedije "Rulet" zakazane za 25.8. - Rogoznica, Perla Resort, 26.8. - Šibenik, Amfiteatar D-Resorta i  27.8. - Split, Lora.

Ulaznice kupljene za ove izvedbe vrijedit će i za nove izvedbe, a povrat ulaznica možete izvršiti na prodajnom mjestu na kojem su ulaznice kupljene.

Novi datum ovih izvedbi bit će poznat uskoro te ćemo o tome obavijestiti sve zainteresirane a glumici želimo od srca brz oporavak - objavili su iz Teatra uz more. 

