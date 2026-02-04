Od ljubavi do ludila: komedija "Mater Noster" nasmijat će vas do suza

Duhovita, emotivna i brutalno iskrena komedija stiže nam iz zagrebačkog kazališta KNAP!
Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero urnebesnim transformacijama oduševljavaju publiku u odličnoj komedijom "Mater noster" a 16. veljače u 20 sati stižu u Split na Teatar uz more. Prema tekstu Lucije Klarić i u režiji Borisa Kovačevića nastala je komedija koja razotkriva iskrene i duhovite obiteljske situacije u kojima se publika lako prepoznaje i još lakše nasmije.
Stoljećima unatrag nitko nije naišao na zapetljaniji odnos osoba do onog - majke i kćeri. Bez obzira na godine, bez obzira na dinamiku kućanstva, sve majke i sve kćerke složit će se kako je upravo ovo odnos koji se teško može objasniti i koji ama baš nikad nije jednostavan.
Sjajne glumice Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero obećavaju vam energičnu i duhovitu izvedbu koja će vas držati na rubu sjedala do samog kraja. Istražit će za vas sve nijanse odnosa majke i kćeri kroz situacije u kojima će se svi moći prepoznati.
Tanka je linija između ljubavi i ludila, a kad se ovom odnosu pridoda i baka sa stavom jasno vam je kud sve to vodi.
Brutalno iskrena i do suza smiješna "Mater noster" je komedija koja će vas podjestiti da je obitelj najveća drama i najveća komedija u jednom.
U nastavku repertoara na Teatra uz more u Splitu pogledajte:
08.02. U 18h - DŽABA JE NAJSKUPLJE - KONSTANTIN HAAG I FARIS PINJO
16.02. u 20h - MATER NOSTER - TEA ŠIMIĆ I KATARINA ARBANAS DE ROMERO
19.02. u 20h - KONCERT URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE
28.02. u 20h- INFIŠACIJE - HNK ZADAR
05.03. u 20h - RULET - PETRA KRALJEV, JAGODA KUMRIĆ/ ANICA KONTIĆ, NIKA BARIŠIĆ I ANA URŠULA NAJEV
ULAZNICE:
INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260
ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr
knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)
Dancing Bear (Dioklecijanova 6)
Ghetaldus i Tisak media (City Center)
blagajna u Lori (1h prije izvedbe)