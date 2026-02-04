Od ljubavi do ludila: komedija "Mater Noster" nasmijat će vas do suza

Duhovita, emotivna i brutalno iskrena komedija stiže nam iz zagrebačkog kazališta KNAP!

Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero urnebesnim transformacijama oduševljavaju publiku u odličnoj komedijom "Mater noster" a 16. veljače u 20 sati stižu u Split na Teatar uz more. Prema tekstu Lucije Klarić i u režiji Borisa Kovačevića nastala je komedija koja razotkriva iskrene i duhovite obiteljske situacije u kojima se publika lako prepoznaje i još lakše nasmije.

Stoljećima unatrag nitko nije naišao na zapetljaniji odnos osoba do onog - majke i kćeri. Bez obzira na godine, bez obzira na dinamiku kućanstva, sve majke i sve kćerke složit će se kako je upravo ovo odnos koji se teško može objasniti i koji ama baš nikad nije jednostavan.

Sjajne glumice Tea Šimić i Katarina Arbanas de Romero obećavaju vam energičnu i duhovitu izvedbu koja će vas držati na rubu sjedala do samog kraja. Istražit će za vas sve nijanse odnosa majke i kćeri kroz situacije u kojima će se svi moći prepoznati.

Tanka je linija između ljubavi i ludila, a kad se ovom odnosu pridoda i baka sa stavom jasno vam je kud sve to vodi.

Brutalno iskrena i do suza smiješna "Mater noster" je komedija koja će vas podjestiti da je obitelj najveća drama i najveća komedija u jednom.

U nastavku repertoara na Teatra uz more u Splitu pogledajte:

08.02. U 18h - DŽABA JE NAJSKUPLJE - KONSTANTIN HAAG I FARIS PINJO

16.02. u 20h - MATER NOSTER - TEA ŠIMIĆ I KATARINA ARBANAS DE ROMERO

19.02. u 20h - KONCERT URŠULA NAJEV & BLACK COFFEE

28.02. u 20h- INFIŠACIJE - HNK ZADAR

05.03. u 20h - RULET - PETRA KRALJEV, JAGODA KUMRIĆ/ ANICA KONTIĆ, NIKA BARIŠIĆ I ANA URŠULA NAJEV

ULAZNICE: INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)