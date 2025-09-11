Od 12.9. otvoren PEVEX u Kaštel Sućurcu

PEVEX u Kaštel Sućurcu od 12. rujna otvoren je za kupce, a sada je i idealna prilika za preuzeti PEVEX aplikaciju i iskoristiti popust od 10% na cjelokupni iznos računa. Bilo da ste član PEVEX KLUB-a ili to želite postati, aplikacijom ćete imati uvid u sve aktualne promocije i pogodnosti. Popust dobrodošlice u PEVEX-ovoj aplikaciji odnosi se i na već snižene proizvode i može se iskoristiti jednokratno do 30. rujna 2025. Detalje provjerite na https://www.pevex.hr/pevex-mobilna-aplikacija

Treba li vam bilo što za opremanje ili uređenje do 22.9. aktualan je i PEVEX-ov katalog s više od 500 proizvoda po atraktivnim cijenama. Naglasiti valja i kako do kraja mjeseca traje posebna promocija TECRO klima sa super uštedama. Klima snage hlađenja od 3,4 kW snižena je za više od 120 eura dok je druga od 5,1 kW snižena za skoro 200 eura.

Radno vrijeme prodajnog centra PEVEX u Kaštel Sućurcu dostupno je na www.pevex.hr. Ovu nedjelju centar neće raditi, dok će od ponedjeljka do subote raditi od 7:30 do 21:00.