Oboren je rekord: Ljudi su otišli od Zemlje dalje nego ikad, Artemis II nadmašio Apollo 13

NASA-ina misija Artemis II ušla je u povijest nakon što su astronauti oborili rekord za najudaljenije putovanje ljudi od Zemlje.

Posada u sastavu Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen i Victor Glover trenutačno se nalazi na desetodnevnom putovanju oko Mjeseca, prvom takvom letu izvan Zemljine orbite u više od 50 godina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom misije letjelica Orion neće sletjeti na Mjesec, već će ga obići i vratiti se na Zemlju, dok astronauti prikupljaju podatke i snimaju dosad neviđene prizore iz dubokog svemira.

Nadmašen rekord Apolla 13

Dosadašnji rekord držala je misija Apollo 13 iz 1970. godine, kada su astronauti dosegli udaljenost od 400.171 kilometar od Zemlje.

Artemis II sada ide još dalje – procjenjuje se da će dosegnuti oko 406.700 kilometara, čime će rekord nadmašiti za približno 6600 kilometara.

Iz Kontrole misije astronautima je poručeno kako u ime cijelog čovječanstva prelaze granicu koju nitko prije nije dosegnuo.

“Ovo radimo u čast prethodnika”

Jedan od astronauta istaknuo je kako je ovaj trenutak posvećen pionirima svemirskih istraživanja.

“Činimo to u čast izvanrednih napora i postignuća naših prethodnika”, poručio je, dodavši kako se nada da ovaj rekord neće dugo ostati nenadmašen.

Posada će, prije povratka na Zemlju, nastaviti putovati još dublje u svemir, sve dok ih gravitacija ponovno ne povuče natrag.