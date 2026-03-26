Objavljena Dalićeva odluka za Kolumbiju: Hrvatska nikad nije igrala u ovakvom sastavu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 00:30 po hrvatskom vremenu igra prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije. Reporter Stipe Antonijević javio se uživo u Dnevnik Nove TV nekoliko sati prije susreta te je ekskluzivno objavio sastav Hrvatske za večeras.

Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za Dominika Livakovića na golu, dok će trojku u obrani činiti Marin Pongračić, Luka Vušković i Martin Erlić. Na bokovima će biti Josip Stanišić i Ivan Perišić, a centralni dvojac čine Petar Sučić i Nikola Moro. Na pozicijama desetki kreću Mario Pašalić i Nikola Vlašić te u vrhu napada od prve minute starta Igor Matanović.

Kapetan Hrvatske Luka Modrić kreće s klupe što je pomalo iznenađujuće, no sigurno je da će dobiti minutažu tijekom utakmice.

Sastav Hrvatske: Livaković - Erlić, Vušković, Pongračić - Stanišić, Moro, P. Sučić, Perišić - Mario Pašalić, Vlašić - Matanović