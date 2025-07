Objavljen natječaj za direktore predstavništava Hrvatske turističke zajednice na pet tržišta

Hrvatska turistička zajednica objavila je Natječaj za izbor i imenovanje direktora predstavništava (m/ž) u inozemstvu na pet tržišta, a kojim su obuhvaćena predstavništva u Njemačkoj sa sjedištem u Berlinu, Italiji sa sjedištem u Milanu, Francuskoj sa sjedištem u Parizu, Beneluxu sa sjedištem u Bruxellesu te SAD-u sa sjedištem u New Yorku. Prijave na natječaj, koji je objavljen na mrežnim stranicama HTZ-a, zaprimaju se do 22. srpnja 2025. i to isključivo putem elektroničke pošte.

"Hrvatska turistička zajednica objavila je javne natječaje za izbor direktora svojih predstavništava na pet važnih tržišta – u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Beneluxu i SAD-u. Ova tržišta predstavljaju iznimno važne izvore turističkog prometa za Hrvatsku, stoga je važno da na njima djeluju stručni i motivirani profesionalci koji će aktivno promovirati Hrvatsku kao cjelogodišnju, održivu i raznoliku turističku destinaciju. Od direktora predstavništava očekujemo dubinsko razumijevanje lokalnog tržišta, snažne organizacijske i komunikacijske vještine te strateški pristup razvoju suradnje s turoperatorima, medijima i drugim relevantnim partnerima. Fokus će biti na jačanju prepoznatljivosti Hrvatske, privlačenju gostiju više platežne moći te daljnjem poticanju dolazaka izvan same glavne ljetne sezone", izjavio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a, nadodavši kako će se novi direktori odabrati na mandatno razdoblje od četiri godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Neki od uvjeta za prijavu na natječaj su najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili marketinga u turizmu, odnosno najmanje šest godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima, znanje jednog i poznavanje još jednog stranog jezika ili jezika turističkog tržišta za koje je predstavništvo nadležno, poznavanje turističkog tržišta za koje je predstavništvo nadležno i dr., a prilikom prijave kandidati moraju priložiti i prijedlog četverogodišnjeg plana aktivnosti predstavništva.

"Vjerujemo da ćemo kroz ove natječaje privući kvalitetne kandidate koji će doprinijeti daljnjem jačanju hrvatske prisutnosti na međunarodnom turističkom tržištu i osnažiti brend Hrvatske kao jedne od najpoželjnijih i vodećih destinacija Mediterana", zaključio je Staničić.

Turističko vijeće HTZ-a, koje će donijeti konačnu odluku o odabiru i imenovanju direktora, za potrebe provedbe natječaja oformilo je Povjerenstvo za evaluaciju pristiglih kandidatura, a koje će po isteku roka za prijavu na natječaj evaluirati pristigle prijave i provesti intervjue s odabranim kandidatima.