Obavještajci tvrde: Kim Jong Un već priprema 13-godišnju kćer za nasljednicu

Južnokorejska obavještajna agencija smatra da se tinejdžerska kći sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una sve jasnije profilira kao njegova nasljednica. Zastupnici su to iznijeli nakon zatvorenog sastanka, navodeći kako je nedavno javno pojavljivanje djevojčice u tenku vjerojatno bilo osmišljeno kako bi se uklonile sumnje oko mogućeg ženskog nasljeđivanja, prenosi Reuters.

Riječ je o procjeni Nacionalne obavještajne službe (NIS), koja, prema tvrdnjama zastupnika, ne počiva na nagađanjima, već na, kako navode, vjerodostojnim obavještajnim podacima. Informacije su prenijeli i članovi vladajuće i oporbene stranke.

Najnovija analiza predstavlja korak dalje u odnosu na ranije procjene, prema kojima se Kimova kći, za koju se vjeruje da ima oko 13 godina i zove se Ju Ae, tek priprema za potencijalno preuzimanje vlasti.

Iz NIS-a poručuju da je prikaz njezina upravljanja tenkom imao jasnu poruku – istaknuti njezine navodne vojne sposobnosti i dodatno učvrstiti percepciju o nasljednici. Državni mediji u Sjevernoj Koreji već su ranije objavljivali fotografije na kojima se djevojčica pojavljuje uz oca u vojnom okruženju, uključujući snimke s oružjem na streljani.

Zastupnici ističu kako takvi prizori podsjećaju na rane javne nastupe samog Kim Jong Una, koji je početkom 2010-ih postupno građen kao nasljednik svojeg oca.

Sve učestalija prisutnost Ju Ae na događajima vezanima uz vojsku i obranu, smatraju u NIS-u, ima za cilj ubrzati stvaranje narativa o prijenosu vlasti, ali i ublažiti moguće sumnje prema ideji ženske nasljednice. Prema ranijim procjenama, ona se već tretira kao de facto druga najvažnija osoba u državnom vrhu.

Istodobno, južnokorejska obavještajna služba odbacuje tvrdnje da bi Kimova sestra Kim Yo Jong mogla biti nezadovoljna zbog sve većeg fokusa na djevojčicu, naglašavajući da ona nema samostalnu političku moć.

Unatoč svemu, dio stručnjaka poziva na oprez. Analitičar Hong Min upozorava da samo pojavljivanje u tenku nije dovoljno da bi se zaključilo kako je nasljeđivanje već odlučeno. Ističe kako se djevojčica i dalje pojavljuje isključivo uz oca, za razliku od Kim Jong Una koji je u fazi pripreme za vlast imao i samostalne javne nastupe.