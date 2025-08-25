NP „Krka“ – mjesto za ljubitelje prirode i njihove četveronožne prijatelje

Boravak u prirodi uvijek donosi mir, opuštanje i osjećaj povezanosti s onim što nas okružuje. Kada se tome doda i društvo naših vjernih kućnih ljubimaca, doživljaj postaje još ljepši. Nacionalni park „Krka“ jedno je od zaštićenih područja u Hrvatskoj gdje su psi uvijek dobrodošli. Upravo zato, posjet Parku prilika je da kvalitetno provedete vrijeme u prirodi zajedno sa svojim ljubimcem, istražujući brojne staze i uživajući u vrijednostima krškog krajolika.

Pravila boravka sa psima – jednostavna i prijateljska

Psi u NP „Krka“ mogu boraviti u svim dijelovima Parka, s tim da njihovi vlasnici trebaju poštovati nekoliko jednostavnih pravila. Psi cijelo vrijeme moraju biti na povodcu, a vlasnici su dužni paziti na njihovo ponašanje zbog sigurnosti drugih posjetitelja i očuvanja prirodnog okruženja. Psi mogu ući u sva prijevozna sredstva u Parku, i u autobuse i brodove, što posjetiteljima uvelike olakšava planiranje obilaska Parka. Jedino mjesto na kojemu je psima zabranjen pristup je otok Visovac. Riječ je o malenom otoku na kojemu slobodno šeću druge životinje, čiji obilazak traje svega pola sata. Vlasnici pasa mogu se izmjenjivati u čuvanju ljubimaca na obali dok drugi za to vrijeme obilaze otočić.

Staze koje osvajaju sva osjetila

Za zajednički aktivni boravak u prirodi s ljubimcem nema boljeg od šetnje kroz netaknutu prirodu. NP „Krka“ nudi čak dvadeset dvije poučno-pješačke staze, duge ukupno 47 km. Hodajući njima, posjetitelji mogu doživjeti raskoš sedrenih slapova, raznovrsnost flore i faune te povijesne i kulturne spomenike, koji se nenametljivo uklapaju u krajolik. Informativne table uz staze obogaćuju šetnju usvajanjem novih spoznaja, dok mirisi i zvukovi prirode i pogled na Krku i njezine pritoke čine iskustvo boravka u Parku nezaboravnim.

Akcija sa Šibenskim šapama – ljubav prema životinjama i prirodi

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ aktivno radi na promicanju zaštite životinja i kroz suradnju s udrugom Šibenske šape. Svaka osoba koja udomi psa ili mačku o kojima skrbi ta udruga dobiva besplatno jednogodišnje članstvo u Klubu prijatelja Krke. Članstvo donosi brojne pogodnosti, uključujući besplatan ulaz u Park tijekom cijele godine, uz predočenje osobne i klupske iskaznice.

Ova je akcija već pokazala konkretne rezultate: lani su udomljena čak trideset tri psa, a ove godine inicijativa je proširena i na mačke. Time NP „Krka“ i Šibenske šape zajednički šalju snažnu poruku o važnosti brige za napuštene životinje.

Klub prijatelja Krke – poziv svima

Članstvo u Klubu prijatelja Krke ne odnosi se samo na udomitelje. Svi zainteresirani građani mogu se učlaniti u Klub i uživati u prirodnim vrijednostima Parka tijekom cijele godine u društvu svojih ljubimaca. To je prilika za redovitu šetnju, bijeg od svakodnevice i boravak u okruženju koje potiče dobro raspoloženje, jača zdravlje i povezanost s prirodom.

Boravak u NP „Krka“ sa psima prilika je za nezaboravno iskustvo, i za čovjeka i za njegova najboljeg prijatelja. Šetnja poučnim stazama, istraživanje biciklističkih ruta, uživanje u slapovima i sudjelovanje u edukativnim programima samo su dio ponude koja Krku čini posebnim mjestom. Besplatan ulaz za pse, suradnja s udrugom Šibenske šape i pogodnosti Kluba prijatelja Krke kazuju da je Park mjesto gdje priroda, ljudi i životinje žive u harmoniji.