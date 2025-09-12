Novo numizmatičko izdanje u čast legendarnom brodu iz Komiže

U čast jedinstvenoj pomorskoj baštini najudaljenijeg naseljenog hrvatskog otoka Visa, Hrvatska narodna banka, u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, izdaje novo numizmatičko izdanje posvećeno gajeti falkuši – legendarnom ribarskom brodu s ovog otoka. Izdanje zlatnih i srebrnih kovanica „Gajeta falkuša“, prvo u seriji „Hrvatski brodovi“, dostupno je za prodaju od 9. rujna 2025. godine.

Dizajn kovanice koji donosi priču o legendi falkuše

Na prednjoj strani kovanice, koju je oblikovala autorica idejnog rješenja Jelena Mavrić Varga, oštrim linijama prikazane su dvije gajete falkuše. Ovaj legendarni brod, koji je stoljećima bio srce Komiže, danas predstavlja jedan od posljednjih živih tragova mediteranske pomorske tradicije. Stražnja strana kovanice donosi pogled na Komižu, s tri preostala primjerka falkuša koje plove spokojnim plavetnilom, čuvajući i prenoseći kulturu i tradiciju ovog otoka na buduće generacije.

Zlatnik kao živi dio identiteta

Falkuša je nezaobilazan dio hrvatske pomorske baštine. Njezina povijest neraskidivo je povezana s Komižom, a brod je nastao iz nužde komiških ribara koji su trebali brz i okretan brod za ribolov, ali i za izbjegavanje gusara i oluja. Falkuša je bila inovativna i prilagodljiva – mogla je mijenjati svoju građu, prilagođavajući se različitim uvjetima na moru. Niske bočne stranice koristile su se za ribolov, dok su visoke strane omogućavale veću nosivost i stabilnost za jedrenje.

Od zaborava do ponovne obnove

Falkuša je bila na rubu zaborava. Posljednja originalna gajeta falkuša, „Cicibela“, potonula je 1986. godine u velikom nevremenu, čineći to ozbiljan gubitak za Komižu i hrvatsku pomorsku baštinu. Međutim, nakon godina pomnih istraživanja, izgrađene su tri replike falkuše, koje i dalje plove Jadranom. Iako danas više nisu u funkciji za ribolov ipak su simbol Komiže i podsjetnik na snagu, domišljatost i upornost njezinih ljudi.

Početak prodaje i dostupnost

Numizmatičko izdanje „Gajeta falkuša“ dostupno je u prodaji od 9. rujna 2025. putem službene web trgovine Hrvatske kovnice novca te kod ovlaštenih partnera.

Hrvatska narodna banka i Hrvatska kovnica novca predstavit će novo izdanje „Gajeta falkuša“ i u Komiži na otoku Visu u sklopu održavanja manifestacije „Rota Palagruzona“ (od 12 – 14. rujna). Predstavljanje će biti popraćeno prodajom, koja će posjetiteljima biti dostupna u Komiži 12. i 13. rujna.

Zlatne i srebrne numizmatičke kovanice „Gajeta falkuša“ nisu samo uspomena na prošlost, već i simbol žive baštine. Falkuša danas živi ne samo u sjećanjima, već i kao važan dio identiteta Komiže i cijele hrvatske obale.