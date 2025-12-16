Novi prehrambeni lanac stiže: veliki popusti na sve prehrambene i neprehrambene proizvode

Ovog četvrtka 18.12 veliko otvorenje novog trgovačkog lanca prehrane “365 Market” na čak tri lokacije: Solin - Vranjički put 2 , Šibenik - Žaborička ulica 1 , Dubrovnik - Ul. Don Marina Beusana 6. U sklopu trgovačkog lanca Građa prodajni centri.

Povodom otvorenja očekuje vas velikih 20% popusta na sve prehrambene i neprehrambene proizvode uz posebnu degustaciju svježih pekarskih proizvoda i proizvoda iz asortimana pića.

Akcija povodom otvorenja

Posebno povodom otvorenja 365 Market vas daruje s 20% popusta na sve prehrambene i neprehrambene proizvode. Iskoristite priliku i obogatite svoj blagdanski stol svježim namirnicama, kvalitetnim mesom, slasticama, pićima i svim osnovnim proizvodima za kućanstvo.

Preporučujemo da nas posjetite što ranije i osigurate sve što vam je potrebno za nadolazeće blagdane!

Degustacija pekarskih proizvoda

Tijekom otvorenja posjetitelji će moći uživati u degustaciji toplih proizvoda iz 365 Market pekare. Ponuda uključuje svježe pečena peciva, hrskavi kruh,pizze, bureke, fornete i razne druge slastice. Savršena prilika da isprobate okus naše pekare i otkrijete svoje nove omiljene zalogaje.

Asortiman po odjelima i sve to na 20% popusta povodom otvorenja

Mliječni proizvodi

Svježe mlijeko, jogurti, sirevi, vrhnje i maslac renomiranih proizvođača. Od osnovnih artikala za svakodnevnu potrošnju do premium specijaliteta.

Voće i povrće

Širok izbor svježeg sezonskog voća i povrća, idealnog za zdrave obroke, salate i lagane međuobroke.

Pekarski proizvodi

Kruh, peciva, bureci i kolači koji svakodnevno pristižu svježi. Odličan izbor za doručak, užinu ili brzi obrok.

Meso

Svježe meso i mesne prerađevine, uključujući piletinu, puretinu, svinjetinu, govedinu te bogatu ponudu suhomesnatih proizvoda.

Grickalice i slatkiši

Čipsevi, štapići, keksi, čokolade i razne slane i slatke grickalice za svaku priliku.

Smrznuta hrana

Smrznuto povrće i voće, riba, meso, pizze i gotova jela. Praktična i kvalitetna rješenja za svaki dom.

Pića

Vode, sokovi, gazirani napici, energetska pića, kava, čajevi te široka ponuda alkoholnih pića.

Tjestenina, riža, njoki

Veliki izbor različitih oblika i vrsta tjestenine, riže i domaćih njoka za brzu i kvalitetnu pripremu obroka.

Dječja hrana

Kašice, gotova jela, pahuljice i napitci za najmlađe. Ponuda provjerenih i pouzdanih brendova.

Umaci i začini

Umak, marinade, prelijevi, senf, ketchup, majoneza i širok izbor začina za obogaćivanje svakog jela.

Pahuljice, namazi, kava, čajevi

Žitarice, musli, med, čokoladni i orašasti namazi te razne vrste kava i čajeva za savršen početak dana.

Konzervirano i juhe

Gotove juhe, variva, konzerve ribe, povrća i gotovih jela za brzu i jednostavnu pripremu obroka.

Priprema kolača

Brašno, šećer, prašak za pecivo, glazure, čokolade za kuhanje, dekoracije i smjese za kolače.

Kućni ljubimci

Hrana i poslastice za pse i mačke, uključujući suhe i mokre varijante te specijalizirane formule.

Njega i higijena

Proizvodi za osobnu njegu i higijenu poput šampona, gelova za tuširanje, dezodoransa, pasti za zube, higijenskih uložaka i proizvoda za bebe.

Domaćinstvo

Sredstva za čišćenje, deterdženti, omekšivači, papirnata galanterija i proizvodi potrebni za svakodnevno održavanje doma.

Dođite i proslavite s nama!

Pozivamo vas u četvrtak, 18.12., da posjetite novo otvorene 365 Market poslovnice u Solinu, Šibeniku i Dubrovniku (Solin - Vranjički put 2 , Šibenik - Žaborička ulica 1 , Dubrovnik - Ul. Don Marina Beusana 6.)

Iskoristite 20% popusta na sve prehrambene proizvode, kušajte svježa peciva iz naše nove pekare i uživajte u posebnoj blagdanskoj atmosferi uz glazbu i šarene balone. Dođite, provedite ugodno vrijeme i zajedno s nama proslavite ovo posebno otvorenje!