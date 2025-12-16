Novi prehrambeni lanac stiže: veliki popusti na sve prehrambene i neprehrambene proizvode

Ovog četvrtka 18.12 veliko otvorenje novog trgovačkog lanca prehrane “365 Market” na čak tri lokacije: Solin - Vranjički put 2 , Šibenik - Žaborička ulica 1 , Dubrovnik - Ul. Don Marina Beusana 6. U sklopu trgovačkog lanca Građa prodajni centri.
Povodom otvorenja očekuje vas velikih 20% popusta na sve prehrambene i neprehrambene proizvode uz posebnu degustaciju svježih pekarskih proizvoda i proizvoda iz asortimana pića.
Akcija povodom otvorenja
Posebno povodom otvorenja 365 Market vas daruje s 20% popusta na sve prehrambene i neprehrambene proizvode. Iskoristite priliku i obogatite svoj blagdanski stol svježim namirnicama, kvalitetnim mesom, slasticama, pićima i svim osnovnim proizvodima za kućanstvo.
Preporučujemo da nas posjetite što ranije i osigurate sve što vam je potrebno za nadolazeće blagdane!
Degustacija pekarskih proizvoda
Tijekom otvorenja posjetitelji će moći uživati u degustaciji toplih proizvoda iz 365 Market pekare. Ponuda uključuje svježe pečena peciva, hrskavi kruh,pizze, bureke, fornete i razne druge slastice. Savršena prilika da isprobate okus naše pekare i otkrijete svoje nove omiljene zalogaje.
Asortiman po odjelima i sve to na 20% popusta povodom otvorenja
Mliječni proizvodi
Svježe mlijeko, jogurti, sirevi, vrhnje i maslac renomiranih proizvođača. Od osnovnih artikala za svakodnevnu potrošnju do premium specijaliteta.
Voće i povrće
Širok izbor svježeg sezonskog voća i povrća, idealnog za zdrave obroke, salate i lagane međuobroke.
Pekarski proizvodi
Kruh, peciva, bureci i kolači koji svakodnevno pristižu svježi. Odličan izbor za doručak, užinu ili brzi obrok.
Meso
Svježe meso i mesne prerađevine, uključujući piletinu, puretinu, svinjetinu, govedinu te bogatu ponudu suhomesnatih proizvoda.
Grickalice i slatkiši
Čipsevi, štapići, keksi, čokolade i razne slane i slatke grickalice za svaku priliku.
Smrznuta hrana
Smrznuto povrće i voće, riba, meso, pizze i gotova jela. Praktična i kvalitetna rješenja za svaki dom.
Pića
Vode, sokovi, gazirani napici, energetska pića, kava, čajevi te široka ponuda alkoholnih pića.
Tjestenina, riža, njoki
Veliki izbor različitih oblika i vrsta tjestenine, riže i domaćih njoka za brzu i kvalitetnu pripremu obroka.
Dječja hrana
Kašice, gotova jela, pahuljice i napitci za najmlađe. Ponuda provjerenih i pouzdanih brendova.
Umaci i začini
Umak, marinade, prelijevi, senf, ketchup, majoneza i širok izbor začina za obogaćivanje svakog jela.
Pahuljice, namazi, kava, čajevi
Žitarice, musli, med, čokoladni i orašasti namazi te razne vrste kava i čajeva za savršen početak dana.
Konzervirano i juhe
Gotove juhe, variva, konzerve ribe, povrća i gotovih jela za brzu i jednostavnu pripremu obroka.
Priprema kolača
Brašno, šećer, prašak za pecivo, glazure, čokolade za kuhanje, dekoracije i smjese za kolače.
Kućni ljubimci
Hrana i poslastice za pse i mačke, uključujući suhe i mokre varijante te specijalizirane formule.
Njega i higijena
Proizvodi za osobnu njegu i higijenu poput šampona, gelova za tuširanje, dezodoransa, pasti za zube, higijenskih uložaka i proizvoda za bebe.
Domaćinstvo
Sredstva za čišćenje, deterdženti, omekšivači, papirnata galanterija i proizvodi potrebni za svakodnevno održavanje doma.
Dođite i proslavite s nama!
Pozivamo vas u četvrtak, 18.12., da posjetite novo otvorene 365 Market poslovnice u Solinu, Šibeniku i Dubrovniku (Solin - Vranjički put 2 , Šibenik - Žaborička ulica 1 , Dubrovnik - Ul. Don Marina Beusana 6.)
Iskoristite 20% popusta na sve prehrambene proizvode, kušajte svježa peciva iz naše nove pekare i uživajte u posebnoj blagdanskoj atmosferi uz glazbu i šarene balone. Dođite, provedite ugodno vrijeme i zajedno s nama proslavite ovo posebno otvorenje!