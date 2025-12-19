Nova trgovina Stanić Diskont u Kaštel Gomilici već je otvorena – osvoji 2 x 100 eura za kupovinu

Stanić Diskont nastavlja širiti svoju mrežu trgovina te s ponosom predstavlja novootvorenu poslovnicu u Kaštel Gomilici, na adresi Dr. Franje Tuđmana 285a. Povodom otvorenja, u suradnji s portalom Dalmacija Danas, Stanić Diskont pripremio je posebno blagdansko iznenađenje – darivanje u iznosu od 2 x 100 eura za kupovinu u novoj poslovnici, koju možete realizirati do kraja ove godine.

Nova trgovina donosi prepoznatljivu ponudu Stanić Diskonta – kvalitetne proizvode po povoljnim cijenama, uz naglasak na bogatu blagdansku ponudu. Kupce očekuje širok izbor prehrambenih proizvoda za blagdanski stol: od osnovnih namirnica, slastica i pića do proizvoda domaćih i provjerenih svjetskih brendova, idealnih za pripremu obiteljskih delicija.

Za blagdansko razdoblje, Stanić Diskont je pripremio prošireni blagdanski katalog ispunjen atraktivnim akcijama i popustima. Pozivamo vas da prelistate novi katalog, pronađete inspiraciju za blagdansku kupovinu i iskoriste odlične ponude koje vas očekuju u novoj poslovnici.

U sklopu darivanja, dva sretna dobitnika osvojit će priliku obaviti blagdanski shopping u iznosu od 100 eura, upravo u novootvorenoj trgovini u Kaštel Gomilici. Idealna prilika da se blagdanski stol obogati omiljenim proizvodima – uz dodatnu dozu blagdanskog veselja.

Posjetite novu poslovnicu Stanić Diskonta na adresi Dr. Franje Tuđmana 285a u Kaštel Gomilici, iskoristite blagdanske popuste i uvjerite se zašto je Stanić Diskont pravi izbor za pametnu i povoljnu kupovinu tijekom blagdana.