Nova runda poticaja na solarne panele: FZOEU ponovno otvara natječaj s većim budžetom!

Jeste li umorni od primanja visokih računa za struju i osjećaja ovisnosti o energetskim divovima? Svaki mjesec, ta brojka podsjeća nas na to koliko malo kontrole imamo nad jednim od najvećih troškova u kućanstvu. Ali zamislite da tu priču možete promijeniti, da možete jednim klikom preuzeti kontrolu i pretvoriti sunce iznad svog krova u trajni izvor uštede i neovisnosti.

To više nije san. Upravo taj trenutak promjene omogućio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Zbog nezapamćenog interesa građana, Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama, koji je nakratko bio zatvoren, ponovno se danas u 9 sati otvara, i to s udvostručenim budžetom!

Inicijalnih 10 milijuna eura narastalo je na impresivnih 20,5 milijuna eura. Ta drastična promjena jasan je signal: zelena tranzicija u Hrvatskoj nije samo cilj, već realnost koju Vlada aktivno podržava. A Forte Solar je tu da Vas sigurno provede kroz taj proces.

Važni detalji koje morate znati prije prijave

Poziv je namijenjen isključivo fizičkim osobama – vlasnicima ili suvlasnicima postojećih obiteljskih kuća. Pravo na sufinanciranje odnosi se na ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe na krovovima ili pripadajućim pomoćnim objektima.

Fond je omogućio sufinanciranje do 50% opravdanih troškova, odnosno do 600 eura po kilovatu (kW) nazivne snage ugrađene elektrane. U obzir dolaze isključivo elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2025. godine.

Ovaj program, proveden u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvom gospodarstva, pokazao se kao jedan od najuspješnijih modela za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske neovisnosti i snižavanje troškova kućanstvima.

Prilika za sve: Poseban poziv za ulaganja iz 2024. godine

Interes građana za proizvodnju vlastite zelene energije potvrđuje više od 5.100 zaprimljenih prijava u dosadašnjem pozivu. No, mislilo se i na one koji su ulagali o vlastitom trošku.

FZOEU će 17. listopada objaviti i dodatan poziv vrijedan 7,5 milijuna eura, namijenjen upravo onima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili tijekom 2024. godine. Zaprimanje prijava za ovaj poziv planira se započeti 29. listopada 2025. godine.

Kako osigurati sredstva s Forte Solarom?

Budući da se prijave zaprimaju isključivo elektronički, putem sustava eFZOEU (uz korištenje NIAS-a), ključna je preciznost i brzina. Forte Solar Vam nudi kompletnu uslugu: od izrade dokumentacije i projektiranja, do predaje prijave i finalne ugradnje.

Ne gubite vrijeme! Iako je budžet udvostručen, ova sredstva obično "planu" u rekordnom roku. Kontaktirajte Forte Solar već danas, osigurajte da Vaša prijava bude spremna na vrijeme i pretvorite svoj dom u dio najuspješnijeg nacionalnog modela energetske tranzicije. Kliknite i osigurajte svoj udio u 20,5 milijuna eura!