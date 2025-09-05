Nova rođendaonica u Kaštelima - Sandokan mjesto gdje svako dijete postaje kapetan igre

Sandokan, mjesto gdje zabava i osmijeh nikad ne prestaju.

Sandokan je nova rođendaonica na adresi Cesta pape Ivana Pavla II 280 na magistrali u Kaštel Starom. Rođendaonica se prostire na 85 metara kvadratnih, a sastoji od rođendaonice, igraonice, dva sanitarna čvora i previjališta za bebače, soft play prostora za one najmanje koji tek otkrivaju čari igranja, adrenalinskog dijela, tobogana, indoor trampolina i prostora za roditelje. U sklopu rođendaonice nalazi se ograđeni teren za nogomet površine 50 metara kvadratnih. Za sve posjetitelje rođendaonice osiguran je besplatan parking.

Radno vrijeme je od ponedjeljka do nedjelje od 9 do 21 sat.

Za sami početak zamišljeni koncept ovog prostora je isključivo rođendaonica ali u neko dogledno vrijeme proširit će se i na dnevnu igraonicu.

U ponudi su tri paketa za rođendane u trajanju od dva sata ali uvijek se po dogovoru može produžiti na dodatni sat uz određenu nadoplatu. Paketi su do 15 djece, uz nadoplatu za više.

MINI PAKET košta 160 eura i on nudi najam prostora, dekoraciju, grickalice i piće za slavljenike.

STANDARD PAKET je 210 eura, nudi najam prostora, piće, grickalice, dekoraciju, pizzu, animatora i poklon za slavljenika.

PREMIUM PAKET nudi grickalice, piće, pizzu, animatora, tortu, te poklon za slavljenika i njegove goste, a košta 260 eura.

U sklopu rođendaonice nalazi se mala kuhinja sa svim potrebnim aparatima u kojima se može odložiti hrana i piće koju roditelji donesu te caffe aparat za sve roditelje koji mogu boraviti u prostoru predviđenom za njih dok traje rođendan.

Za sve informacije možete nazvati na broj mobitela 099/ 5555556 ili mail sandokanigraonica@gmail.com

Idući vikend, 12.i 13. rujna u rođendaonici su "Dani otvorenih vrata", gdje će roditelji moći doći s djecom te razgledati rođendaonicu i dobiti sve potrebne informacije.

Termini su od 9 do 11 sati u jutarnjem terminu, i poslijepodne od 17 do 19 sati.

Potrebne su prijave za "Dane otvorenih vrata" kako ne bi nastala gužva te svaki posjetitelj mogao na miru razgledati te se informirati.

Uz sve navedeno, po dogovoru, postoji mogućnost naručivanja napuhanaca, maskota ili face paintinga.

Posjetite rođendaonicu Sandokan i osigurajte si rođendan za pamćenje.