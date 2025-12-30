Nova radna mjesta u Čaporicama: ORKA Grupa jača tim i otvara više od 20 novih pozicija

ORKA Grupa skup je vodećih tvrtki u sektoru hrane, a čiji snažni brendovi na tržištu uspješno djeluju dugi niz godina. Društva koja ORKA Grupa povezuje su Bosnić, Fisherija, Slavonica i LU-MA Ekskluziv.
Danas zapošljava više od 250 ljudi, a kroz svoje tvrtke i brendove pokriva širok raspon aktivnosti, od proizvodnje i prerade hrane do logistike, distribucije i maloprodaje.
Zbog daljnjeg razvoja poslovanja, jačanja logističkih i proizvodnih kapaciteta te širenja operativnih aktivnosti u Dalmaciji, ORKA Grupa zapošljava nove djelatnike i otvara više radnih mjesta na lokaciji Čaporice:
- Voditelj LDC Dalmacija - 1 izvršitelj
- Prodajni predstavnik Dalmacija, ili Istra i Primorje - 6 izvršitelja
- Skladištar - 4 izvršitelja
- Vozač - 4 izvršitelja
- Administrator - 2 izvršitelja
- Tehnolog za preradu ribe - 2 izvršitelja
- Tehničar kvalitete - 1 izvršitelj
- Osoba za rad u pakirnici za preradu ribe - 4 izvršitelja
Sve pozicije nude ugovor na neodređeno s probnim rokom od 6 mjeseci.
Sve zainteresirane pozivamo da pošalju svoj životopis s naznakom za koju poziciju se prijavljujete npr. "Prijava: Voditelj LDC Dalmacija" na ljudski.potencijali@orka-grupa.hr - osim CV-a, slanje motivacijskog pisma je opcionalno.
Selekcijski postupak će se odvijati unutar sljedećih termina:
- od 1. do 11. 1.2026. prihvaćanje prijava zainteresiranih kandidata
- od 12. 1.2026. telefonski pozivi i prvi kontakti kandidata
- očekivana zapošljavanja već od početka veljače, 2026.