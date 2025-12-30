Nova radna mjesta u Čaporicama: ORKA Grupa jača tim i otvara više od 20 novih pozicija

ORKA Grupa skup je vodećih tvrtki u sektoru hrane, a čiji snažni brendovi na tržištu uspješno djeluju dugi niz godina. Društva koja ORKA Grupa povezuje su Bosnić , Fisherija , Slavonica i LU-MA Ekskluziv.

Danas zapošljava više od 250 ljudi, a kroz svoje tvrtke i brendove pokriva širok raspon aktivnosti, od proizvodnje i prerade hrane do logistike, distribucije i maloprodaje.

Zbog daljnjeg razvoja poslovanja, jačanja logističkih i proizvodnih kapaciteta te širenja operativnih aktivnosti u Dalmaciji, ORKA Grupa zapošljava nove djelatnike i otvara više radnih mjesta na lokaciji Čaporice:

Voditelj LDC Dalmacija - 1 izvršitelj Prodajni predstavnik Dalmacija, ili Istra i Primorje - 6 izvršitelja Skladištar - 4 izvršitelja Vozač - 4 izvršitelja Administrator - 2 izvršitelja Tehnolog za preradu ribe - 2 izvršitelja Tehničar kvalitete - 1 izvršitelj Osoba za rad u pakirnici za preradu ribe - 4 izvršitelja

Sve pozicije nude ugovor na neodređeno s probnim rokom od 6 mjeseci.

Sve zainteresirane pozivamo da pošalju svoj životopis s naznakom za koju poziciju se prijavljujete npr. "Prijava: Voditelj LDC Dalmacija" na ljudski.potencijali@orka-grupa.hr - osim CV-a, slanje motivacijskog pisma je opcionalno.

Selekcijski postupak će se odvijati unutar sljedećih termina:

od 1. do 11. 1.2026. prihvaćanje prijava zainteresiranih kandidata

od 12. 1.2026. telefonski pozivi i prvi kontakti kandidata

očekivana zapošljavanja već od početka veljače, 2026.