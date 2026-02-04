Nova godina, nova forma: Marina iz Amaris Esthétique o tretmanima koji pomažu oblikovati tijelo uz trening i prehranu

Nova godina nerijetko započinje odlukama koje uključuju entuzijastično pohađanje teretane, promjene prehrane i načina života no kako se siječanj bliži kraju tako i taj početni zanos polako opada, osobito ako izostaju rezultati kojima smo se nadali donoseći te iste odluke.

Uz redovito treniranje i “clean eating” postoje i mnogi tretmani koji nam pomažu doći do cilja, naravno ne može sve uređaj- moraš malo i ti, ali o kakvim je sve uređajima riječ i što nam oni točno rade ten a koji način pomažu, pitali smo Marinu iz Amaris Esthetique studia u Splitu.

Promjene, međutim, ne nastaju preko noći – i upravo je to poruka koju često naglašavam klijenticama. Briga o tijelu i sebi ne bi trebala biti kratkoročna novogodišnja odluka, već proces koji proizlazi iz ljubavi prema sebi, neovisno o tome je li siječanj, lipanj ili rujan. Kada promjene radimo strpljivo i s razumijevanjem vlastitog tijela, rezultati su dugotrajniji i zdraviji.

Iskustvo pokazuje da je puno kvalitetnije gubiti kilograme i oblikovati tijelo uz stručne estetske tretmane, paralelno s treningom i pravilnom prehranom. Tako koža ne gubi tonus, već izgleda čvršće, zategnutije i njegovanije, a tijelo dobiva ljepše, skladnije konture. Bez takve podrške često dolazi do opuštanja kože i neujednačenog izgleda, čak i kada se vaga pomiče u željenom smjeru.

Suvremeni uređaji i tretmani ne rade “umjesto vas”, već rade s vašim tijelom – potiču cirkulaciju, limfnu drenažu, razgradnju masnih stanica i stimulaciju kolagena. Kada se pravilno kombiniraju s aktivnim stilom života, rezultati su vidljivi, ali prije svega prirodni i postepeni. Upravo u tome je ključ – ne brzina, nego kontinuitet i odluka da o sebi brinemo dugoročno, s poštovanjem prema vlastitom tijelu.

Sve tretmane koji prate proces mršavljenja, oblikovanja tijela i poboljšanja kvalitete kože moguće je pronaći na jednom mjestu – u Amaris Esthétique. Upravo ta kombinacija individualnog pristupa, suvremenih uređaja i stručnog vođenja čini razliku u rezultatima.

Kroz godine rada, mnogi klijenti su upravo kroz vodstvo fizioterapeutkinje Marine promijenili svoje životne navike, naučili slušati svoje tijelo i, uz podršku tretmana, treninga i prehrane, došli do željenog izgleda. Rezultati nisu bili brzi niti površni, već postupni, održivi i vidljivi ne samo na tijelu, već i u samopouzdanju. Amaris Esthétique za mnoge je postao mjesto gdje promjena ne započinje iz pritiska, već iz brige i poštovanja prema sebi.