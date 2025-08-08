Nova generacija solarnih panela: Snaga koja odolijeva i najjačim udarima bure

Ekstremni vremenski uvjeti postaju sve učestaliji i intenzivniji na našem području. Olujni vjetrovi, snažne bure i iznenadne oluje više nisu rijetkost, već realnost s kojom se svakodnevno susreću stanovnici Dalmacije. Nedavna snažna oluja koja je pogodila Split još jednom je podsjetila koliko je otpornost infrastrukture važna, posebno kada je riječ o obnovljivim izvorima energije.

U takvom okruženju, pouzdanost solarnih sustava više nije luksuz. Ona je nužnost.

Paneli koji izdržavaju vjetar preko 360 km/h

Većina solarnih panela na tržištu testira se na udare vjetra do 225 km/h. No, u Dalmaciji to često nije dovoljno. Službeno zabilježeni najjači udar bure u Hrvatskoj iznosio je 248 km/h, a neslužbeno se spominje i čak 307 km/h. Zato je splitska tvrtka Forte Solar odlučila napraviti korak dalje i odgovoriti inovacijom.

Predstavili su novu generaciju solarnih panela dizajniranu i testiranu da izdrži udare vjetra preko 360 km/h. To nije samo broj na papiru. To je sigurnost koja štiti investiciju i omogućuje miran san, bez obzira na vremenske neprilike.

Što donosi nova tehnologija

Otpornost na ekstremne udare vjetra, preko 360 km/h

Jamstvo od čak 30 godina

Maksimalna sigurnost i dugotrajnost bez kompromisa

Njemačka tehnologija i preciznost uz najviše standarde kvalitete

Inovacija iz Splita za otporniju budućnost

"U svijetu koji se brzo mijenja, mi se prilagođavamo i predvodimo", poručuju iz Forte Solara. "Naš cilj nije samo zaštititi solarne sustave, nego i graditi temelje za otporniju, sigurniju i održivu budućnost."

Ova tehnologija posebno je značajna za dalmatinsku obalu i otoke, gdje su snažne bure i iznenadne oluje nažalost postale pa gotovo dio svakodnevice. Nova generacija panela pokazuje kako lokalne tvrtke mogu razviti rješenja koja ne samo da prate globalne trendove nego ih i postavljaju.