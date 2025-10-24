Nova destinacija za ljubitelje nakita: Prahir otvorio poslovnicu u Mall of Splitu

Poznati hrvatski brend Prahir, sinonim za vrhunsku kvalitetu, prepoznatljiv dizajn i dugogodišnju tradiciju izrade nakita, otvorio je još jednu poslovnicu u Mall of Splitu!

Kupci sada mogu uživati u još jednom elegantno uređenom prodajnom prostoru koji odiše luksuzom, tradicijom i suvremenošću – vrijednostima po kojima je Prahir već desetljećima poznat u cijeloj Hrvatskoj. Nova poslovnica nudi bogat asortiman zlatnog, srebrnog i dijamantnog nakita, kao i jedinstvene kolekcije koje spajaju klasičnu eleganciju s modernim dizajnerskim pristupom.

Povodom otvorenja, posjetitelje očekuju posebne pogodnosti: do 50% na srebrni nakit i do 40% na zlatni nakit!

Brend Prahir ponosno njeguje obiteljsku tradiciju koja traje više od pet desetljeća. Svaki komad nakita izrađen je s pažnjom, strašću i preciznošću majstora zlatara, uz korištenje najkvalitetnijih materijala i vlastitu proizvodnju u Hrvatskoj. Zahvaljujući spoju zanatskog umijeća i suvremene tehnologije, Prahir uspješno stvara nakit koji nosi emociju, vrijednost i bezvremenski sjaj.

Otvorenjem još jedne poslovnice u prizemlju Mall of Splitu, Prahir nastavlja širiti svoju prisutnost i potvrđuje status jednog od najuglednijih domaćih brendova nakita.