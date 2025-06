NOĆAS KREĆE TRODNEVNA BURA Očekuje se fenski učinak vjetra, do ponedjeljka dosežemo ekstremnih 40 stupnjeva u hladu

Kako je i najavljeno, petak je donio dodatan porast temperatura zraka u Dalmaciji. Područje od zaleđa Trogira do Vrgorca danas je bilo najtoplije u zemlji, a temperature su na pojedinim postajama dosezale 38 i 39 stupnjeva Celzijusovih.

Zanimljivo i prilično rijetko, dijelovi Dalmatinske Zagore, od Knina do Sinja, bili su nekoliko stupnjeva hladniji od obale. Nevrijeme koje je prethodne noći zahvatilo dio unutrašnjosti zemlje i dio Istre, nije stiglo do Dalmacije, pa se nastavilo sunčano vrijeme.

Ipak, u nadolazećoj noći posvuda se na Jadranu očekuje bura koja će biti umjerena do jaka. Bura će osobito u početku imati izraženi fenski učinak pa će temperature ponegdje biti oko vrućih 30 stupnjeva. U subotu će biti sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće uz umjerenu do jaku buru koja će povremeno imati vrlo jake udare. Zrak će biti suh, a temperature zraka danju tek 2 do 3 stupnja niže u odnosu na petak.

Nažalost, u nedjelju nastavak vjetrovitog vremena uz umjerenu, ponegdje i jaku buru. Ponovno toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 32 do 28°C. Nema dobrih vijesti ni u ponedjeljak. Puhat će umjerena do pojačana bura, a danju još malo toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 33 do čak 40°C.

Pakleno, ali manje vjetrovito bit će u utorak, a manje vjetra bit će od srijede kada će vrućine malo popustiti.