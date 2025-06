Nikola Rokvić uoči nastupa na Split Park Festivalu: „Glazba treba imati dušu, a život smisao.“

Nakon što je godinama osvajao publiku emotivnim interpretacijama i toplim vokalom, Nikola Rokvić ovoga ljeta stiže u Split kao jedan od glavnih izvođača Split Park Festivala. Uoči koncerta, progovorio je o glazbenim počecima, promjenama u industriji, ali i osobnim vrijednostima koje mu daju snagu.

„Moji glazbeni počeci sežu još u djetinjstvo. Odrastao sam u kući gdje se pjevalo svakodnevno. Moj otac bio je moj prvi uzor – pokazao mi je koliko je važno da pjesma ima dušu, da se pjeva iskreno i iz srca“, prisjeća se Rokvić, koji je s dvadesetak godina odlučio glazbu pretvoriti u profesionalni poziv.

S godinama se njegov pristup promijenio – tehniku su zamijenile emocije, a savršenstvo je ustupilo mjesto iskrenosti. „Danas više razmišljam o poruci koju pjesma nosi. Nije mi više važno da sve zvuči tehnički savršeno – važno mi je da ljudi osjete ono što želim prenijeti.“

Na pitanje postoji li pjesma koja mu je osobito prirasla srcu, Rokvić bez zadrške izdvaja baladu „Ova ljubav“, jer, kako kaže, nastala je u posebno emotivnom trenutku života, a publika je uvijek iznova prepoznaje i pjeva s njim.

Govoreći o današnjoj glazbenoj sceni, Nikola primjećuje veliku razliku u odnosu na razdoblje kada je sam započinjao. „Danas se sve vrti oko društvenih mreža i pregleda. Mi smo karijeru gradili na koncertima, kroz odnos s publikom. Mladima nije lako – od njih se očekuje da budu i umjetnici i influenceri.“

Iza pozornice, Rokvić je posvećen obiteljskom životu. Otac troje djece i suprug glumice Bojane Barović, priznaje da mu je obitelj najveći oslonac. „Djeca me prizemljuju, podsjećaju što je stvarno važno. Kada dođem kući, koliko god bio umoran – odmah me ispuni mir.“

U slobodno vrijeme, najradije odlazi u prirodu, planinari i čita. „Posebno me ispunjava duhovna literatura. Ona me usmjerava i daje mir. A humanitarni rad – to mi je poziv, nešto što osjećam da trebam živjeti.“

Publika na Split Park Festivalu imat će priliku čuti i nešto novo – glazbenik priprema nekoliko svježih pjesama, no detalje još čuva za premijeru. „Mogu samo reći da će biti iskreno, s puno duše – onako kako ljudi od mene i očekuju.“

Kad govori o budućnosti, Rokvić ostaje vjeran jednostavnosti: „Vidim sebe na pozornici, ali u mirnijem ritmu. Više želim biti s obitelji, stvarati glazbu koja traje i ostavlja trag. I biti uz svoju djecu – to je najveći izazov i dar koji sam dobio.“

Ulaznicu za koncert možete kupiti online putem platforme Entrio.hr. Split Park Festival održava se do 12. srpnja, četvrtkom, petkom i subotom, na jednoj od najljepših lokacija u gradu, Zvončaca s pogledom na more i ugođajem koji ga već godinama čini nezaobilaznom ljetnom postajom za Splićane i njihove goste. Više informacija o festivalu možete saznati putem službenih kanala i društvenih mreža Instagram i Facebook.