Nevjerojatan propust: Policija ostavila torbu s oružjem pred kućom gradonačelnika

Naoružani policijski službenici zaduženi za zaštitu gradonačelnika Sadiqa Khana navodno su na ulici ostavili torbu s oružjem i Taserom, koju je potom pronašao jedan građanin.

Metropolitanska policija Londona u petak je priopćila da provodi istragu o incidentu te da je pet policijskih službenika privremeno udaljeno s operativnih dužnosti dok traje postupak.

Torba je pronađena uz rub ceste u južnom Londonu oko 21:40 u utorak navečer. Glasnogovornik policije izjavio je kako je slučaj upućen Upravi za profesionalne standarde Metropolitanske policije.

„Oko 21:40 sati građanin je nazvao policiju nakon što je na ulici u južnom Londonu pronašao torbu koja je sadržavala policijsko vatreno oružje i Taser. U roku od sedam minuta od dojave policijski službenici stigli su na mjesto događaja i sigurno preuzeli predmete”, naveli su iz policije, piše The Guardian.

Dodali su kako hitno provode internu provjeru okolnosti te priznaju da incident može izazvati zabrinutost u javnosti. Prema dosadašnjim saznanjima, torba je kratko prije pronalaska izgubljena od strane policijskih službenika koji su bili na dužnosti.

Prema medijskim izvješćima, torba je sadržavala poluautomatsku pušku MP5 proizvođača Heckler & Koch, pištolj Glock, Taser i streljivo.

Građanin koji je pronašao torbu izjavio je da je policiju nazvao nakon što ju je primijetila njegova trudna partnerica.

„Vidjela je torbu na cesti i posumnjala da nešto nije u redu. Pokušala ju je pomaknuti nogom, ali bila je vrlo teška. Srećom, jedno od oružja nije opalilo, inače bi ona i naše dijete, koje stiže sljedeći mjesec, mogli biti pogođeni”, rekao je.

Dodao je kako je torbu unio u kuću i otvorio, nakon čega je shvatio o čemu je riječ.

Iz ureda gradonačelnika Khana poručili su kako je riječ o „vrlo ozbiljnom incidentu” te da policija mora poduzeti sve potrebne mjere kako se nešto slično više ne bi ponovilo.

Khan, koji ima 24-satnu policijsku zaštitu, gradonačelnik je Londona od 2016. godine.