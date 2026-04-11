Nesreća u zabavnom parku kojeg vole i Hrvati, ima ozlijeđenih u iskakanju vagona

U subotu se je u poznatom zabavnom parku Prater u Beču dogodila nesreća u kojoj ima više ozlijeđenih osoba. Riječ o “Patuljastoj željeznici” (“Zwergerlbahn”), čiji je jedan od vagona tijekom vožnje iskočio iz tračnica. Hubert Pichler, koji organizira vožnju navedenim vlakom je za austrijsku televiziju ORF rekao kako uzrok nesreće nije tehnički kvar na postrojenju nego ljudska pogreška pri upravljanju vlakom. "Zbog pogrešne procjene žene koja je upravljala željeznicom, vlak se je pri kraju vožnje kretao prebrzo”, izjavio je operater dodavši: “Budući da ručna kočnica nije bila aktivirana, prvi je vagon iskočio iz tračnica”.

Žena koja je vozila vlak, sjedila je, kao što je to i predviđeno, u drugom vagonu, izvijestio je ORF. Nakon iskakanja vagona iz tračnice, operater je odmah pozvao hitnu pomoć za zbrinjavanje unesrećenih. Ono što je bila sreća u nesreći je da niti jedno dijete nije među ozlijeđenima.

U nesreći su ozlijeđene dvije žene, obje u dobi od 63 godine, koje su kolima Hitne pomoći prevezene u jednu od bečkih bolnica. Trojici ostalih putnika, dvjema 39-godišnjim ženama i jednom 46-godišnjem muškarcu pomoć je pružena na mjestu nesreće, jer nije bilo potrebe za njihovom hospitalizacijom. “Svima ozlijeđenima želimo brzi oporavak”, izjavili su operateri “Patuljaste željeznice” u Prateru.

Policija je primila hitan poziv o nesreći u subotu oko 12,15 sati, a policijska i spasilačka akcija završila je oko 13,30 sati. Kako izvještava ORF policija još nije potvrdila podatke o uzroku nesreće. “Međutim, ne čini se da je riječ o krivici treće strane”, rekao je glasnogovornik Bečke policije Markus Dietrich.

“Patuljasta željeznica” je jedna od najstarijih aktivnih željeznica na svijetu. Izgrađena je između 1948. i 1950. godine. i jedna je od posljednjih starih građevina u bečkom zabavnom parku Prater. Željeznica je u obiteljskom vlasništvu i još uvijek je u izvornom stanju kao drvena konstrukcija s konvencionalnim sustavom tračnica i kočničarem (u ovom slučaju bila je kočničarka), koji se vozi u vlaku zajedno s putnicima.

Pruga kojom prolazi željeznica dugačka je 450 metara. Vlak prolazi kroz umjetno napravljen krajolik koji putnicima treba dočarati najviši austrijski alpski vrh Großglockner. (3798 metara nadmorske visine). “Patuljasta željeznica” (“Zwergerlbahn”) je dobila naziv po vrtnim patuljcima koji su postavljeni uzduž pruge. Inače spada u jednu od brojnih atrakcija bečkog zabavnog parka Prater, u koji dolaze i brojni Hrvati, piše Večernji list.