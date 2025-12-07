Nedjelja na Prokurativama! Nakon rekordne gužve, večeras stiže Grupa Elite, koncert počinje u 20:00!

Advent na Prokurativama započeo je spektakularno!

Nakon što je jučerašnje otvorenje privuklo rekordan broj posjetitelja, Prokurative su i danas spremne za cjelodnevnu zabavu koja će kulminirati velikim koncertom.

Spektakl Elite: Ne propustite!

Centralni događaj adventske nedjelje je nastup popularne Grupe Elite. Očekuje se vruća fešta i nezaboravan provod, s obzirom na to da su Elite već dokazali da su jedna od najjačih koncertnih atrakcija splitskog Adventa. Njihov povratak je najava bogatog koncertnog prosinca.

Početak koncerta Grupe Elite zakazan je za 20:00 sati.

Vikend otvoren uz vrhunsku atmosferu

Otvorenje u subotu obilježeno je iznimnom energijom. Iako je koncert Ružice Čović službeno otvorio program, posjećenost je bila visoka tijekom cijelog dana. Uz glazbu i klizalište, Advent nudi i bogat gastro kutak.

Posjetitelje čekaju najbolji specijaliteti u kućicama Bajamonti, The Fat Boar, Pizzeria Sette Sorelle i Cheersmas.

Dođite na Prokurative i provedite nedjelju u najboljem blagdanskom raspoloženju!