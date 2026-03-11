Ne propustite vikend u novouređenoj Konobi Tapun uz grupu Festivo

Vikend provod u novouređenoj Konobi Tapun.

Glazba uživo i vrhunska zabava uz grupu Festivo ovu subotu 14.03.

Konoba Tapun podigla je ljestvicu kvalitetom gastro ponude i vrhunskim glazbenicima koji subotom konobu pretvaraju u mjesto broj 1 za večernji izlazak.

Dalmacija Danas i Tapun časte jednu četveročlanu ekipu večerom i dobrom zabavom u subotu.

Zapratite ih na društvenim mrežama i označite prijatelje. U petak izvlačimo dobitnike.

Rezervacije stolova možete napraviti i pozivom na 095 377 0655.

Konoba Tapun, Ivana Pavla II 345, Kaštel Štafilić