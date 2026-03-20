Ne propustite rođendansku akciju Telemach partnera: Pokloni i popusti čekaju vas u Splitu, Jokeru i Trogiru!

Dobre vijesti stižu za sve korisnike Telemacha u Splitu, Trogiru i okolici. Poslovnica Euromodus, službeni partner Telemacha, obilježava rođendan poslovanja u svojoj poslovnici na adresi Ruđera Boškovića 18A, Robna kuća Prima 3, Split, a tim povodom pripremljena je posebna rođendanska akcija za sve posjetitelje.

Od 21. ožujka do 31.ožujka 2026. godine korisnike očekuju atraktivni popusti od 20 do čak 30 posto na dodatnu mobilnu opremu, ali i mali pokloni za sve posjetitelje koji dođu u poslovnice tijekom rođendanske akcije.

Rođendanske pogodnosti nisu dostupne samo u poslovnici u Robnoj kući Prima 3, već i u drugim Euromodus/Telemach poslovnicama – u Joker centru u Splitu (Put Brodarice 6) te u Trogiru (Obala kralja Zvonimira 1), gdje korisnici mogu dobiti stručne savjete, informacije o najnovijim uređajima te pregled aktualne Telemach ponude.

Posebno se ističe poslovnica u Joker centru, koja je među najposjećenijima u Splitu, dok poslovnica u Trogiru već godinama uspješno opslužuje velik broj korisnika iz Trogira i okolnih mjesta. Upravo zahvaljujući povjerenju korisnika, Euromodus nastavlja širiti i unapređivati svoju ponudu u svim poslovnicama.

Iz Euromodus-a poručuju kako je rođendan poslovanja idealna prilika da se zahvale korisnicima koji godinama biraju njihove usluge:

„Naši korisnici su razlog zbog kojeg svake godine nastojimo biti još bolji. Rođendanska akcija mali je znak zahvalnosti svima koji nam ukazuju povjerenje, ali i prilika da nove korisnike upoznamo s našom ponudom i pogodnostima koje mogu ostvariti u našim poslovnicama“, poručuju iz Euromodus-a.

Ako razmišljate o kupnji dodatne mobilne opreme ili jednostavno želite iskoristiti rođendanske pogodnosti, pravo je vrijeme za posjet jednoj od poslovnica – Split (Prima 3, Ruđera Boškovića 18A), Split (Joker centar, Put Brodarice 6) ili Trogir (Obala kralja Zvonimira 1).

Rođendanska akcija traje do 31. ožujka 2026., a uz odlične popuste i male poklončiće za korisnike, u poslovnicama vas očekuje i ugodna rođendanska atmosfera.