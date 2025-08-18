Ne propustite komediju "Rulet": tri dana, tri prekrasne lokacije

Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev s komedijom "Rulet" nasmijale su cijelu Hrvatsku.

Krajem kolovoza vraćaju se na more i to na tri prekrasne ljetne scene.

Ne propustite pogledati komediju "Rulet":

25.8. u Rogoznici, Perla Resort na novoj ljetnoj sceni Teatra uz more

26.8. u Šibeniku, Amfiteatar D-Resorta u Mandalini i

27.8. u Splitu na ljetnoj sceni Teatra uz more u Lori

Izvedba u Splitu bit će i jubilarna 10. splitska izvedba, dok se u Šibenik vraćaju na traženje publike nakon što su u srpnju rasprodale Amfiteatar D-Resorta u rekordnom roku.

Po prvi put nastupit će pred publikom u Rogoznici na najnovijoj ljetnoj sceni Teatra uz more u sklopu Perla Resorta.

Komedija "Rulet" autorsko je djelo Petre Kraljev, a nakon velikog kazališnog hita "Kad udari južina" i ova komedija nasmijala je na tisuće gledatelja diljem Hrvatske.

Pridružite im se i vi te provedite ugodnu ljetnu večer uz more u dobrom društvu na burnoj djevojačkoj večeri koju će vam prirediti Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev!

Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo?

Otkrit će nam to u komediji Rulet četiri sjajna ženska lika - Karla (Ana Uršula Najev), Stella (Jagoda Kumrić), Rina (Nika Barišić) i Biska (Petra Kraljev)

Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o izborima koje smo naizgled sami birali.

Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi najveću životnu dramu prikazat će kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan!

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ROGOZNICA

Recepcija Perla Resorta

ŠIBENIK PRODAJNA MJESTA ENTRIO.HR

Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)

Ghetaldus (Kaufland Šibenik)

Petrol Šibenik

blagajna u Amfiteatru (1h prije izvedbe)

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)