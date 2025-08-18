Ne propustite komediju "Rulet": tri dana, tri prekrasne lokacije

Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev s komedijom "Rulet" nasmijale su cijelu Hrvatsku.
Krajem kolovoza vraćaju se na more i to na tri prekrasne ljetne scene.
Ne propustite pogledati komediju "Rulet":
25.8. u Rogoznici, Perla Resort na novoj ljetnoj sceni Teatra uz more
26.8. u Šibeniku, Amfiteatar D-Resorta u Mandalini i
27.8. u Splitu na ljetnoj sceni Teatra uz more u Lori
Izvedba u Splitu bit će i jubilarna 10. splitska izvedba, dok se u Šibenik vraćaju na traženje publike nakon što su u srpnju rasprodale Amfiteatar D-Resorta u rekordnom roku.
Po prvi put nastupit će pred publikom u Rogoznici na najnovijoj ljetnoj sceni Teatra uz more u sklopu Perla Resorta.
Komedija "Rulet" autorsko je djelo Petre Kraljev, a nakon velikog kazališnog hita "Kad udari južina" i ova komedija nasmijala je na tisuće gledatelja diljem Hrvatske.
Pridružite im se i vi te provedite ugodnu ljetnu večer uz more u dobrom društvu na burnoj djevojačkoj večeri koju će vam prirediti Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Nika Barišić i Ana Uršula Najev!
Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo?
Otkrit će nam to u komediji Rulet četiri sjajna ženska lika - Karla (Ana Uršula Najev), Stella (Jagoda Kumrić), Rina (Nika Barišić) i Biska (Petra Kraljev)
Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o izborima koje smo naizgled sami birali.
Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi najveću životnu dramu prikazat će kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan!
ULAZNICE:
ONLINE na www.entrio.hr
INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260
ROGOZNICA
Recepcija Perla Resorta
ŠIBENIK PRODAJNA MJESTA ENTRIO.HR
Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)
Ghetaldus (Kaufland Šibenik)
Petrol Šibenik
blagajna u Amfiteatru (1h prije izvedbe)
SPLIT:
knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)
Dancing Bear (Dioklecijanova 6)
Ghetaldus i Tisak media (City Center)
blagajna u Lori (1h prije izvedbe)