Napokon mjesto na kojem mogu, u zatvorenom prostoru, uživati i djeca od 7 godina i mi malo veća djeca - Kontraloop

Split je dobio novu atrakciju koja spaja vrhunske igre, ozbiljnu gastro priču i atmosferu zbog koje se lako zaboravi vrijeme. Kontraloop, koncept na više od 2.000 kvadrata smješten na drugom katu City Centera one , donosi potpuno novo iskustvo druženja u svim aspektima: za obitelji, prijatelje, kolege i sve koji traže mjesto gdje zabava i spiza idu ruku pod ruku.

U središtu Kontraloopa nalazi se najveća i najmodernija kuglana u Splitu koja se prostire na više od 800 kvadrata, s čak 12 staza. Četiri se pritom mogu odvojiti u ekskluzivnu zonu za privatne zabave, što prostor čini modularnim tj. prilagodljivim.

„Htjeli smo Splitu ponuditi nešto što do sada nije imao - mjesto gdje se ljudi mogu istovremeno družiti, igrati, dobro jesti i izgubiti osjećaj da se nalaze u trgovačkom centru“, otkriva tim Kontraloopa.

„Zabava ovdje ne završava nakon jedne igre. Ideja je stvarati doživljaje, ne samo ponudu.“

Igre koje podižu adrenalin i atmosferu

Osim kuglane, gosti mogu isprobati i pikado na čak 6 profesionalnih plutenih tabla s metalnim strelicama te birati između 12 interaktivnih igara. U prostoru se nalaze i dva shuffleboarda, dva biljara, dva stolna nogometa, tri flipper aparata i photo booth za uspomene. Kao da smo se vratili u prošlost, doslovno se raspametili kada smo ugledali flipper aparate.

„Ovo je najbliže američkom bowling loungeu“, komentirala je jedna strankinja u prolazu, oduševljeno promatrajući prostor. I baš je nekako američki, kao da ste u filmu, ali opet dojam nije slučajan jer prostor vješto kombinira moderne elemente i prepoznatljive splitske motive.

"Došla na kavu, a ostala na kuglanju pa i na večeri" točno je takav đir Kontraloop , uvuče te u svoj svijet i nije ti za potrebu otići, dapače.

Gastro ponuda koja prati energiju prostora

Kuhinja prati suvremene trendove: pizza napolitana, smash burgeri, loaded fries, slasna BBQ krilca i rebarca, comfort food klasici, svježe salate i deserti, a sve pripremljeno u poluotvorenoj kuhinji od 150 kvadrata, uz naglasak na kvalitetne namirnice i brzu, ali pažljivu izvedbu.

„Hrana mora pratiti ritam zabave. Željeli smo da gost može birati - od opuštene večere do brzog zalogaja između dvije igre“, objašnjavaju nam ideju.

Ponuda pića također je raznolika, pa tako možete pronaći signature koktele, atraktivni Cocktail Tree, maštovite shootere, craft piva, hrvatska vina, pjenušce i šampanjce. Dva moderna bara te vanjska terasa pružaju dovoljno prostora za svakodnevna druženja i večernja okupljanja.

Ukupni kapacitet Kontraloopa iznosi 300 sjedećih mjesta, a gostima je dostupan i besplatan parking u garažama City Centera one .

Nova premium lokacija za privatna i poslovna događanja

Zahvaljujući modularnosti prostora, Kontraloop je nova splitska destinacija za team buildinge, rođendane, djevojačke i momačke zabave, korporativne evente, kao i dječje proslave, ali ono što osobito veseli su proslave za teenagere- taman dob koja više nije za igraonicu, a i dalje ih zanima igra. Ma i nas odrasle igra veseli, ali ideja o rođendanu za najzahtjevniju publiku - teenagere naročito oduševljava.

„Htjeli smo ponuditi prostor bez kompromisa, a opet da se sve može kreirati po mjeri gosta“, govori nam voditeljica event programa. „Od privatnih zona za igre do najma vlastitog bara i personaliziranog menija, želimo da svaki event bude tailor made.“

Mjesto koje živi tijekom cijele godine

Kontraloop je otvoren cijele godine- baš kao i City Center one , s posebnim naglaskom na lokalnu publiku koja izvan sezone traži ideju za kvalitetan, zabavan i prostran ambijent za druženja i izlaske. S obzirom na koncept, lokaciju i ponudu, Kontraloop galopirajućim korakom ide prema tome da postaje novo "it mjesto" jednako primamljivo za nezaobilaznu kavu, popodnevni izlazak ili večernju zabavu.

U Kontraloopu vrijedi samo jedno pravilo: Guštaj po svom.

Zaigrajte omiljenu igru, uživajte u ukusnim jelima, popijte koktel ili organizirajte privatnu proslavu, sve je moguće pod istim, vrlo dobro osmišljenim krovom.

Rezervirati omiljenu igru ili stol možete na mail rezervacije@kontraloop.hr ili pozivom na broj 091 444 3004, a sve informacije te brojne pakete uz pogodnosti pogledajte na webu www.kontraloop.hr .