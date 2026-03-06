Napeta bolnička drama “Kasna smjena” povodom Dana žena za 1 euro!

Povodom Međunarodnog dana žena, platforma Kino Mediteran od doma donosi poseban online program u kojem se kao središnji naslov izdvaja nagrađivana napeta drama “Kasna smjena” redateljice Petre Volpe. Film je dostupan od 6. ožujka po akcijskoj cijeni od samo 1 euro.

U središtu filma je medicinska sestra Floria koja tijekom iscrpljujuće smjene na odjelu kirurgije ostaje sama. Iako joj količina posla nezaustavljivo raste, a situacije s pacijentima postaju sve ozbiljnije, Floria vodi odjel odlučno i brižno. Kako sat otkucava, smjena se pretvara u napetu utrku s vremenom.

Izvanredna Leonie Benesch poznata po filmovima "Teacher's Lounge" i "The White Ribbon", briljira u napetoj bolničkoj drami s elementima trilera koja vjerno dočarava život medicinskog osoblja i kompleksnost njihovih odnosa s pacijentima. Film je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Berlinu, švicarski je kandidat za nadolazeće nagrade Oscar, a Leonie Benesch je za ovu ulogu nominirana za najbolju europsku glumicu.

Uz ovaj novi film na platformi je dostupan i poseban promotivni paket s više od deset filmova ženskih redateljica i snažnih ženskih tema. Među istaknutim naslovima nalaze se "Odakle vjetar dolazi", "Pod sretnom zvijezdom", "Kako se obogatiti prije nego baka umre", "Snajka: Dnevnik očekivanja", "Puno radno vrijeme", "Ona koju zamišljaš", "U mojim godinama još skrivam da pušim" i brojni drugi.

Promotivne cijene svih naslova vrijede do 10. ožujka, a sve gledateljice koje iznajme film online ulaze u utrku za nagradnu igru u kojoj mogu osvojiti promotivne Kino Mediteran pakete.

Dan žena ove godine obilježite filmom, sve naslove potražite na platformi www.kmod.hr i odaberite svoju priču za gledanje iz vlastitog dnevnog boravka.