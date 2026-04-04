Napad na židovsku zajednicu u Londonu: Zapaljena četiri vozila hitne pomoći

Tri osobe optužene su nakon što su prošlog tjedna u sjevernom Londonu zapaljena četiri ambulantna vozila u vlasništvu židovske humanitarne organizacije.

Ambulantna vozila organizacije Hatzola zapaljena su na parkiralištu sinagoge u području Golders Green u ranim jutarnjim satima 23. ožujka.

Dvojica britanskih državljana – Hamza Iqbal (20) i Rehan Khan (19) – te 17-godišnji mladić s dvojim, britansko-pakistanskim državljanstvom, optuženi su za podmetanje požara s namjerom oštećenja imovine te za neodgovorno ponašanje koje je moglo ugroziti ljudske živote.

Kako je priopćila Metropolitanska policija Londona, osumnjičeni su uhićeni u srijedu na tri različite lokacije u istočnom Londonu u sklopu istrage o sumnjivom napadu, piše BBC.

Iqbal i Khan, obojica iz Leytona, kao i 17-godišnjak iz Walthamstowa, čiji identitet ne može biti objavljen zbog zakonskih razloga, trebali bi se pojaviti pred Prekršajnim sudom u Westminsteru u subotu.

Istragu vodi protuteroristička policija, no iz policije navode kako incident u ovoj fazi „nije proglašen terorizmom”.

Voditelj posebnog odjela za teški kriminal i protuterorizam pri Državno odvjetništvo Ujedinjenog Kraljevstva, Frank Ferguson, podsjetio je da su „kazneni postupci protiv optuženih u tijeku” te da imaju pravo na pošteno suđenje.

Prošlog tjedna u vezi s ovim slučajem uhićena su i dvojica muškaraca u dobi od 45 i 47 godina, koji su potom pušteni uz jamčevinu do kraja travnja.

Načelnica protuterorističke policije u Londonu, Helen Flanagan, izjavila je: „Od ovog užasnog napada prošlog tjedna kontinuirano radimo na istrazi i identifikaciji odgovornih osoba.”

Istaknula je i da je podrška lokalne zajednice nakon incidenta bila „nevjerojatna”.

Ambulantna vozila vodila je organizacija Hatzola, židovska volonterska služba koja pruža medicinsku pomoć pacijentima bez obzira na njihovu vjersku pripadnost.

Nakon napada, policija je pojačala ophodnje u područjima s većim brojem pripadnika židovske zajednice.

„Svjesni smo da zabrinutost u lokalnoj zajednici i dalje postoji – posebno među židovskom zajednicom tijekom blagdana Pesah”, izjavio je detektivski nadzornik Luke Williams, zadužen za policiju u sjeverozapadnom Londonu.

Naglasio je kako je povećana prisutnost policije „preventivna mjera, a ne odgovor na konkretnu prijetnju”.