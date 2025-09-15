Naočale koje mijenjaju život: U Split stigao Zeiss Vision Expert centar koji vidi ono što drugi ne mogu

Kako biste slijepoj osobi opisali zlatnu boju?

Teško- što je ujedno i potvrda da dobar vid zlata vrijedi.

Od sada više ne morate do Zagreba kako biste odradili personalizirani pregled vida i utvrđivanje dioptrije jer je i u Splitu napokon otvoren Zeiss Vision Expert radi čije ste usluge "potezali" sve do sjevera.

Svi mi koji ne vidimo dobro smo jednom nekada imali naočale od kojih nam se vrtjelo, boljela nas je glava i nisu nam bile "baš kako treba pogođene".

Takve naočale iz Zeissa nikada nisu izašle, a sad ćemo vam objasniti i zašto.

U Zeiss Vision Expert centru je čitav proces personaliziran i traje svega sat vremena, a rezultat su naočale čija se točnost broji u desetinkama stotica.

Što to znači?

Opće poznate se dioptrije 0.25, 0.50, 0.75 pa plus ili minus inačica, no stručnjaci i optometristi u Zeissu dioptriju utvrđuje na npr. 0.27, a središte leće se ne crta flomasterima po staklu već kompjuterski nakon što vas analizira čak 9 kamera.

Mogućnost pogreške? Nema je, odnosno svedena je na minimum.

Što je to analiza vida u 8 koraka?

Potpuno personalizirani pregled koji započinje razgovorom uz šalicu najdražeg napitka jer od krucijalne je važnosti utvrditi točne okolnosti u kojima baš vama trebaju naočale.

Gledate puno u ekran, vozite po noći, smeta vam sumrak, svjetlo vidite raspršeno, a ne kao snop, kratke su vam ruke dok pokušavate pročitati poruku- sve su to dobro poznate situacije koje kreiraju preciznu sliku stručnjaku Zeissa o vašim potrebama.

U procesu ZEISS analize vida prolaze se čak osam preciznih koraka kako bi se osigurao kristalno jasan vid prilagođen vašim individualnim potrebama. Prvo se provodi detaljno savjetovanje u kojem se analiziraju vaše navike, vidne poteškoće i uvjeti u kojima najčešće koristite naočale (korak 1)- to je onaj ugodni već spomenuti razgovor. Zatim nastupa uređaj koji izgledao kao iz budućnosti, 9 kamera vas snimi iz, naravno 9 različitih kutova kako bi utvrdili točne parametre vašeg oka, odnosno uz pomoć naprednog uređaja i.Profiler plus uzima više od 1.500 mjerenja po oku kako bi se izradila precizna vizualna karta (korak 2), a slijedi pregled zdravlja očiju koji služi za otkrivanje mogućih abnormalnosti koje mogu utjecati na vid (korak 3). Potom se vrši subjektivna refrakcija uz visoku tehnologiju, poput ZEISS VISUPHOR 500, da se utvrdi idealna jakost leća (korak 4). U petom koraku bira se okvir koji najbolje odgovara obliku lica, stilu i funkcionalnim zahtjevima; šest je centriranje leća u okvir uz ZEISS VISUFIT 1000 kako bi položaj bio savršeno precizan (korak 6). Sedmi korak uključuje preporuku prilagođenih leća prema vašem načinu života, uz objašnjenje prednosti različitih vrsta leća, a konačno, u osmom koraku, preuzimate gotove naočale koje su prethodno detaljno provjerene, instruirani ste o njihovoj upotrebi i održavanju, te vam se pruža službeno jamstvo kvalitete (korak 8).

„Ljudi često misle da je dovoljno samo izmjeriti dioptriju i odabrati okvir no naš posao ide puno dalje. Mi zapravo analiziramo cijeli vaš način života: od toga vozite li puno noću, radite li za računalom ili upravljate strojevima i tek tada nudimo rješenje. Upravo zato naši kupci nakon pregleda prvi put shvate što znači zaista vidjeti bez napora.“ - poručuju iz Zeiss Vision Experta u Splitu.

S obzirom na to da su naočale u potpunosti personalizirane ipak je potrebno napomenuti da ćete izradu malo pričekati - do 7 radnih dana.

Osim same analize vida, u splitskom Zeiss Vision Expert-u čeka vas i veliki izbor dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, od klasičnih do onih koji prate najnovije modne trendove. Sudeći prema društvenim mrežama i prateći "it komade" posebno se ističu brendovi For Art’s Sake i Davidoff s modelima koji spajaju luksuz, vrhunsku izradu i prepoznatljiv dizajn, a da stvar bude još privlačnija, do kraja godine traje posebna akcija: uz kupovinu Zeiss SmartLife progresivnih leća na poklon dobivate i par uredskih Office leća koje će vam olakšati sate provedene za računalom.

Sve to dostupno vam je u širem centru Splita, u novootvorenom Zeiss Vision Expert centru na adresi Trg Hrvatske bratske zajednice 3 A.

Termin za analizu vida možete rezervirati pozivom na broj 091 6377 943, mailom na split@zvc.hr ili putem web stranice www.zvc.hr

Stručnjaci Zeissa pobrinut će se da centar napustite s potpuno personaliziranim naočalama koje mijenjaju način na koji gledate svijet.