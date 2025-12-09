Nakon tri rasprodane izvedbe: Predstava za djecu “Čarobni božićni sat” u novom terminu u dvorani Lora

Ovih dana na Teatru uz more bilo je itekako veselo.

Predstava za djecu "Čarobni božićni sat" koja je na turneji po Dalmaciji, rasprodala je tri izvedbe u slobodnoj prodaji te nekolicinu za vrtiće i škole.

Skoro 3.000 mališana Splita i okolnih gradova uživalo je u lijepoj božićnoj priči u izvedbi Bojana Jambrošić, Mateje Majerle i Ane Dore Bajto.

Zbog velikog interesa za sve one koji nisu pribavili ulaznice na vrijeme u Splitu će se ova razigrana božićna predstava za djecu održati i u subotu, 13. prosinca u 15 sati u dvorani Lora.

Ulaznice su već u prodaji na www.teataruzmore.com ili putem prodajnih kanala entrio.hr.

Bojan Jambrošić, Mateja Majerle i Ana Dora Bajto oživjeli su na pozornici u Lori priču koja mališane odvodi u čarobni svijet mašte i pustolovinu koja se dugo pamti. A kako su djeca bila jako dobra i pomogla im razriješiti sve misterije, posjetio ih je i Djed Božičnjak.

Ovu veselu božićnu predstavu za djecu potpisuju autor predstave Josip Vrbanić, glazbu Slavko Nedić, dramaturgiju Igor Weidlich, dok režiju potpisuje Nevena Vukes.

Na Teatru uz more pogledajte:

13.12. u 15 sati - ČAROBNI BOŽIĆNI SAT - božićna predstava za djecu

22.1. u 20 sati - UZA SKALE, NIZA SKALE - HNK Šibenik

28.1. u 20 sati - KAD U VOJSKU POĐEM - Zuhra i Tin Sedlar

ULAZNICE:

ONLINE na www.entrio.hr

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

SPLIT:

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)