Nakon tri rasprodane izvedbe: Predstava za djecu “Čarobni božićni sat” u novom terminu u dvorani Lora

Ovih dana na Teatru uz more bilo je itekako veselo.
Predstava za djecu "Čarobni božićni sat" koja je na turneji po Dalmaciji, rasprodala je tri izvedbe u slobodnoj prodaji te nekolicinu za vrtiće i škole.
Skoro 3.000 mališana Splita i okolnih gradova uživalo je u lijepoj božićnoj priči u izvedbi Bojana Jambrošić, Mateje Majerle i Ane Dore Bajto.
Zbog velikog interesa za sve one koji nisu pribavili ulaznice na vrijeme u Splitu će se ova razigrana božićna predstava za djecu održati i u subotu, 13. prosinca u 15 sati u dvorani Lora.
Ulaznice su već u prodaji na www.teataruzmore.com ili putem prodajnih kanala entrio.hr.
Bojan Jambrošić, Mateja Majerle i Ana Dora Bajto oživjeli su na pozornici u Lori priču koja mališane odvodi u čarobni svijet mašte i pustolovinu koja se dugo pamti. A kako su djeca bila jako dobra i pomogla im razriješiti sve misterije, posjetio ih je i Djed Božičnjak.
Ovu veselu božićnu predstavu za djecu potpisuju autor predstave Josip Vrbanić, glazbu Slavko Nedić, dramaturgiju Igor Weidlich, dok režiju potpisuje Nevena Vukes.
