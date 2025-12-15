Close Menu

Nakon biljne masti primijetila promjene, svoje iskustvo podijelila javno

Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama

- Imala sam ciste na dojkama, radi čega su mi grudi bile bolne. Čim sam počela koristiti Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije bol je u roku 24 sata popustila. Bolovi su prestali ali koristim Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka od tada, odnosno već dva mjeseca, redovito i više nemam problema koje sam imala prije – kaže zadovoljno gospođa Lorena. Također dodaje da je ovaj ljekoviti biljni pripravak gospodina Andrije počela koristiti i kod različitih mišićnih upala. - Radim u vrtu, bavim se sportom, pa često imam mišićne upale. Ova mi mast savršeno pomaže, bez ikakvih paracetamola i bilo kakvih drugih tableta. Samo se namažem i u jutro sam kao nova. Jako sam zadovoljna – kaže, dodajući da je, na temelju svoga iskustva već preporučila Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka mnogim ženama, a da će ju i sama nastaviti koristiti. Nepoznato je što izaziva stvaranje cista u dojkama, a radi se o šupljinama u tkivu dojke koje se ispune tekućinom te ponekad mogu biti bolne i ometati normalne aktivnosti. Dobra je strana cista što se mogu i povući, posebno kada ih se maže ljekovitim biljnim pripravcima na bazi gaveza, nevena i maslačka. Usto treba voditi računa o tome da uzimamo raznoliku hranu sa što manje zasićenih masnoća i soli te smanjiti teške fizičke poslove u kojima se naprežu grudni mišići i ruke. Ljekovita biljna mast gospodina Andrije udružuje snagu čak deset različitih ljekovitih biljaka iz našeg podneblja koje su se stoljećima koristile u narodnoj medicini. Zato je tako učinkovita kad je u pitanju uklanjanje cista u dojkama. Također, vrlo je djelotvorna kad su u pitanju različite tegobe u zglobovima, mišićima i kostima, od uganuća, istegnuća, lomova do cisti i upala, pa je djelotvorna kod artritisa i gihta, križobolja, reume i slično. Izvrsno djeluje i na krvožilni sustav, napose kod proširenih i upaljenih vena, podočnjaka i hemoroida te hematoma, a odlična je i na koži, gdje pomaže kod raznih oblika dermatitisa, gnojnih čireva, psorijaze, u liječenju opekotina i ozeblina, pri sprječavanju i liječenju dekubitusa, manjih rana i općenito za njegu kože, posebno kod ispucalih ruku i peta, suhih laktova i slično.

 

 

 

 

PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA

Stoljećima se u narodnoj tradiciji koristio gavez zbog sadržaja alantoina koji pridonosi njezi i obnovi kože, prirodnog prebiotika inulina te kolina poznatog po umirujućem djelovanju. Djelotvornost pojačava i devet ostalih biljnih sastojaka koji u suglasju s gavezom pružaju snažnu prirodnu potporu u svakodnevnoj njezi kože i tijela. Prirodna biljna mast namijenjena je svim dobnim skupinama.

UDRUŽENA SNAGA 10 BILJAKA

  • pomaže kod umorne kože i napetosti u tijelu nakon fizičkog napora
  • pogodna za masažu dijelova tijela poput leđa, ramena, vrata i nogu
  • njeguje suhu i osjetljivu kožu, idealna za svakodnevnu upotrebu
  • umiruje kožu izloženu vanjskim utjecajima
  • podržava prirodne procese obnove kože
  • koristi se za njegu stopala, peta i ruku
  • pruža osjećaj ugode prilikom masaže sljepoočnica i vlasišta
  • prikladna za korištenje nakon boravka na suncu ili hladnoći 

Uporaba: umasirati na željeno područje čiste i suhe kože nekoliko puta dnevno prema potrebi.

Zapremina 200ml – 25€

Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“

NUTARNJA PRIMJENA

  • Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)
  • Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina
  • Poboljšava rad mozga i srca
  • Pomaže kod dijabetesa
  • Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta
  • Pospješuje probavu i rad želuca
  • Liječi gastritis, katar crijeva
  • Pojačava izlučivanje mokraće
  • Čisti jetru od masnih stanica
  • Liječi afte u ustima
  • Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

    • Čireva
    • Varikoznih vena
    • Hemoroida
    • Reume
    • Artritisa
    • Potkožnih kvrga
    • Upala i ozljeda kostiju i zglobova
  • Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 25€

 

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“

DIURETIK

Pomaže kod: 

  • Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma
  • Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca
  • Čisti krv od masnoće
  • Snižava krvni tlak
  • Pomaže kod dijabetesa
  • Sprječava razne alergije
  • Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke
  • Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva
  • Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose
  • Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca
  • Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru
  • Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva
  • Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe
  • Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu
  • Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripe

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 25€

TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA

OBNAVLJA I POMLAĐUJE

  • jača imunitet
  • tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse
  • čisti organizam
  • razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak
  • smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi
  • sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta
  • pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu
  • blagotvorno djeluje na mokraćni sustav
  • čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju
  • Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice
  • pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume
  • liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze
  • djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD IMELE

OPUŠTA I JAČA TIJELO

Pomaže kod

  • dijabetesa
  • reguliranja krvnog tlaka
  • bolesti jetre
  • potiče imunološki sustav na borbu protiv carcinoma
  • potiče imunitet
  • sprječava ovapnjenje krvnih žila, poboljšava cirkulaciju
  • čuva kardiovaskularni sustav
  • ublažava negativne posljedice kemoterapije
  • djeluje protuupalno i pomaže kod artritisa i artroza, varikoznih vena
  • koristi kod klimakteričnih tegoba
  • ublažava depresiju, nesanicu, napade straha i panike, epilepsiju

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

  • čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca
  • potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone
  • otapa žučni i bubrežni kamenac
  • čisti masne jetrene stanice
  • pomaže kod ciroze jetre
  • smanjuje masnoću u krvi
  • liječi gastritis i žgaravicu
  • jača mokraćni mjehur
  • liječi alergije
  • pomaže kod tegoba u klimakteriju
  • jača imunitet, sprječava širenje karcinoma
  • ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

TINKTURA OD HRENA 

PRIRODNI ANTIBIOTIK

  • Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne
  • Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova
  • Potiče rad jetre
  • Potiče rad srca i cirkulaciju
  • Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza
  • Ublažava reumu
  • Potiče imunološki sustav,
  • Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju
  • prirodni antibiotik, probiotik i diuretic

 Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela

Zapremina 2.5dcl – 23€

Ostale proizvode možete vidjeti na našoj web stranici:

www.snagaljekovitogbilja.com

Sve informacije možete dobiti od ponedjeljka do subote 

(9:00 – 17:00)

OPG Beraković: 095/911-4899

