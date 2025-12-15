Nakon biljne masti primijetila promjene, svoje iskustvo podijelila javno

- Imala sam ciste na dojkama, radi čega su mi grudi bile bolne. Čim sam počela koristiti Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije bol je u roku 24 sata popustila. Bolovi su prestali ali koristim Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka od tada, odnosno već dva mjeseca, redovito i više nemam problema koje sam imala prije – kaže zadovoljno gospođa Lorena. Također dodaje da je ovaj ljekoviti biljni pripravak gospodina Andrije počela koristiti i kod različitih mišićnih upala. - Radim u vrtu, bavim se sportom, pa često imam mišićne upale. Ova mi mast savršeno pomaže, bez ikakvih paracetamola i bilo kakvih drugih tableta. Samo se namažem i u jutro sam kao nova. Jako sam zadovoljna – kaže, dodajući da je, na temelju svoga iskustva već preporučila Ljekovitu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka mnogim ženama, a da će ju i sama nastaviti koristiti. Nepoznato je što izaziva stvaranje cista u dojkama, a radi se o šupljinama u tkivu dojke koje se ispune tekućinom te ponekad mogu biti bolne i ometati normalne aktivnosti. Dobra je strana cista što se mogu i povući, posebno kada ih se maže ljekovitim biljnim pripravcima na bazi gaveza, nevena i maslačka. Usto treba voditi računa o tome da uzimamo raznoliku hranu sa što manje zasićenih masnoća i soli te smanjiti teške fizičke poslove u kojima se naprežu grudni mišići i ruke. Ljekovita biljna mast gospodina Andrije udružuje snagu čak deset različitih ljekovitih biljaka iz našeg podneblja koje su se stoljećima koristile u narodnoj medicini. Zato je tako učinkovita kad je u pitanju uklanjanje cista u dojkama. Također, vrlo je djelotvorna kad su u pitanju različite tegobe u zglobovima, mišićima i kostima, od uganuća, istegnuća, lomova do cisti i upala, pa je djelotvorna kod artritisa i gihta, križobolja, reume i slično. Izvrsno djeluje i na krvožilni sustav, napose kod proširenih i upaljenih vena, podočnjaka i hemoroida te hematoma, a odlična je i na koži, gdje pomaže kod raznih oblika dermatitisa, gnojnih čireva, psorijaze, u liječenju opekotina i ozeblina, pri sprječavanju i liječenju dekubitusa, manjih rana i općenito za njegu kože, posebno kod ispucalih ruku i peta, suhih laktova i slično.
Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.
PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA
UDRUŽENA SNAGA 10 BILJAKA
- pomaže kod umorne kože i napetosti u tijelu nakon fizičkog napora
- pogodna za masažu dijelova tijela poput leđa, ramena, vrata i nogu
- njeguje suhu i osjetljivu kožu, idealna za svakodnevnu upotrebu
- umiruje kožu izloženu vanjskim utjecajima
- podržava prirodne procese obnove kože
- koristi se za njegu stopala, peta i ruku
- pruža osjećaj ugode prilikom masaže sljepoočnica i vlasišta
- prikladna za korištenje nakon boravka na suncu ili hladnoći
Uporaba: umasirati na željeno područje čiste i suhe kože nekoliko puta dnevno prema potrebi.
Zapremina 200ml – 25€
Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!
ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“
NUTARNJA PRIMJENA
- Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)
- Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina
- Poboljšava rad mozga i srca
- Pomaže kod dijabetesa
- Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta
- Pospješuje probavu i rad želuca
- Liječi gastritis, katar crijeva
- Pojačava izlučivanje mokraće
- Čisti jetru od masnih stanica
- Liječi afte u ustima
- Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže
VANJSKA PRIMJENA
Pomaže kod liječenja
-
- Čireva
- Varikoznih vena
- Hemoroida
- Reume
- Artritisa
- Potkožnih kvrga
- Upala i ozljeda kostiju i zglobova
- Raznih rana i ostalih bolesti
Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto
Zapremina 2.5dcl – 25€
ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“
DIURETIK
Pomaže kod:
- Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma
- Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca
- Čisti krv od masnoće
- Snižava krvni tlak
- Pomaže kod dijabetesa
- Sprječava razne alergije
- Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke
- Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva
- Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose
- Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca
- Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru
- Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva
- Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe
- Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu
- Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripe
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 25€
TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA
OBNAVLJA I POMLAĐUJE
- jača imunitet
- tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse
- čisti organizam
- razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak
- smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi
- sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta
- pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu
- blagotvorno djeluje na mokraćni sustav
- čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju
- Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice
- pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume
- liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze
- djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
TINKTURA OD IMELE
OPUŠTA I JAČA TIJELO
Pomaže kod
- dijabetesa
- reguliranja krvnog tlaka
- bolesti jetre
- potiče imunološki sustav na borbu protiv carcinoma
- potiče imunitet
- sprječava ovapnjenje krvnih žila, poboljšava cirkulaciju
- čuva kardiovaskularni sustav
- ublažava negativne posljedice kemoterapije
- djeluje protuupalno i pomaže kod artritisa i artroza, varikoznih vena
- koristi kod klimakteričnih tegoba
- ublažava depresiju, nesanicu, napade straha i panike, epilepsiju
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA OD KOPRIVE
Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje
- čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca
- potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone
- otapa žučni i bubrežni kamenac
- čisti masne jetrene stanice
- pomaže kod ciroze jetre
- smanjuje masnoću u krvi
- liječi gastritis i žgaravicu
- jača mokraćni mjehur
- liječi alergije
- pomaže kod tegoba u klimakteriju
- jača imunitet, sprječava širenje karcinoma
- ublažava i sprječava ispadanje kose
Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)
Zapremina 2.5dcl – 23€
TINKTURA OD HRENA
PRIRODNI ANTIBIOTIK
- Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne
- Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova
- Potiče rad jetre
- Potiče rad srca i cirkulaciju
- Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza
- Ublažava reumu
- Potiče imunološki sustav,
- Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju
- prirodni antibiotik, probiotik i diuretic
Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela
Zapremina 2.5dcl – 23€
Ostale proizvode možete vidjeti na našoj web stranici:
Sve informacije možete dobiti od ponedjeljka do subote
(9:00 – 17:00)
OPG Beraković: 095/911-4899