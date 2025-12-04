Najukusniji Advent u Zori Biloj: Gastronomski prosinac prepun posebnih događanja

Najukusniji Advent je i ove godine u Zori biloj. Sve počinje 6. prosinca uz meni u četiri slijeda francuske kužine. Uz zvuke francuske glazbe, gutljaje šampanjca i autentični francuski meni, Zora bila se ove subote pretvara u otmjeni francuski bistro.



Na meniju su foie gras, tart od poriluka te Beef Bourguignon, izvorni pečeni gulaš od junećeg mesa. Za desert se poslužuju Crêpes Suzette, izvorne francuske palačinke.



Ne propustite ovu fantastičnu priliku da uživate u francuskoj gastronomiji. Subota, 6. prosinca od 20 sati.

Večer s vinom Ivana Rakitića

Već u srijedu očekuje nas prva restoranska promocija fantastičnog vina našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića. Uz njegov Union, chefovi iz Zore bile pripremit će beef tartar uz brioche, zatim domaće pacchere u umaku od bifteka i čilija, te grilani biftek uz kremu od pastrnjaka, jus i selekciju povrća.

Za kraj nas očekuje čokolada koja odlično paše uz Rakitićev Union, kao uostalom i tri gore navedena slijeda.

Tapas vikend

Petak i subota, 12. i 13. prosinca, rezervirani su za tapas meni uz čak 10 slijedova tapasa.

Blagdanske tradicije i svečani završetak prosinca

Dana 21. prosinca na programu je već tradicionalni Božićni brunch, kada uživamo u blagdanskom stolu i delicijama od bakalara pa sve do slastica i fritula.



Badnjak, 24.12. (od 12 do 17 sati), obilježit će Badnjak by Zora bila – bakalar, fritule, glazba, nasmijana lica i veselje, sve ono što čini nezaboravan dan za koji kažu da gotovo više i nema slobodnih mjesta.

I za kraj – pravi spektakl: Falsi doček Nove godine. Očekuje nas 12. izdanje False Nove godine. Već postoje mnogi koji tradicionalno dolaze na naš doček i pretvaraju ga u jedini pravi doček uz glazbu uživo, prigodni meni i mnogo plesa, zabave i pjesme. Kao i svake godine očekuje vas novogodišnji vatromet te novogodišnji šampanjac.

Za sva događanja rezervacije su obavezne.

Sve informacije i rezervacije: 089 292 09 19.